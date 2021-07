Lana Del Rey taquine la chanson et dit que “Blue Banisters” sortira plus tard “

Chez Lana Del Rey le nouvel album Blue Banisters, dont elle avait initialement annoncé qu’il serait disponible le 4 juillet, a maintenant une date de sortie qui est “TBD”.

« L’album sortira plus tard plus tard » elle a écrit un samedi soir mise à jour aux fans sur les réseaux sociaux, où elle a partagé la pochette de l’album Blue Banisters et un teaser de vidéo musicale pour un nouveau single. Del Rey dit que la chanson, dans laquelle on peut l’entendre chanter “My body is a map of LA”, sortira “bientôt”.

“Passez un bon quatrième”, a-t-elle ajouté. Elle a précédemment partagé trois morceaux, en mai : “Blue Banisters”, “Wildflower Wildfire” et “Text Book”.

Lana Del Rey a co-écrit “Blue Banisters” et “Text Book” avec Gabriel Edward Simon, qui a produit le premier et co-produit le second avec Zachary Dawes. Del Rey a co-écrit “Wildflower Wildfire” avec l’éminent collaborateur de Kanye West, Mike Dean, qui a également produit la chanson.

Suite à la sortie de Chemtrails sur le country club en mars, la star a annoncé sur Instagram qu’elle partagerait son septième album, Rock Candy Sweet le 1er juin. L’annonce est intervenue quelques jours seulement après avoir partagé Chemtrails. Cet album, dont on dit maintenant qu’il s’appelle Banisters, sortira « plus tard, plus tard ».

Del Rey est également en préparation pour un album de reprises rempli de chansons country, pour lesquelles elle a dit qu’elle avait actuellement deux titres en tête. En mars, le chanteur a déclaré : « Je suis retourné et j’ai écouté ‘Ride’ et ‘Video Games’ et j’ai pensé, vous savez qu’ils sont un peu country. Je veux dire, ils ne sont certainement pas pop.

Elle a poursuivi: “Peut-être que la façon dont ‘Video Games’ a été remasterisé, ils sont pop – mais il y a certainement quelque chose d’Americana à ce sujet. Voyons donc comment ces choses se présentent – ​​je ne vais pas avoir de pedal steel guitar sur tout, mais c’est facile pour moi d’écrire.

Toujours en avril, il a été signalé que Chemtrails sur le country club figurait parmi les albums vinyles les plus vendus de 2021 au Royaume-Uni à ce jour. Le disque s’était vendu à plus de 17 300 exemplaires sur wax, dont 16 700 achetés la première semaine. Cela fait de Del Rey l’acteur féminin avec l’album vinyle le plus vendu du siècle au Royaume-Uni.

