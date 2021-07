Lana révèle que Roman Reigns a demandé à la WWE d’annuler une grosse place dans son match de Survivor Series en 2020

Lana a été soumise à une table aux mains de Nia Jax à pas moins de 10 reprises.

L’ancien Ravishing Russian a quitté la WWE le mois dernier dans l’une des nombreuses séries de coupes budgétaires au cours des deux dernières années.

Jax a mis Lana à travers une table neuf semaines de suite sur RAW

Cependant, en 2020, Lana, de son vrai nom CJ Perry, faisait régulièrement partie de Monday Nights alors qu’elle cherchait à montrer les progrès qu’elle avait faits dans les cordes et pas seulement le talent évident qu’elle avait en tant que personnalité.

Au fur et à mesure que l’histoire progressait en 2020, Perry s’est retrouvée dans la même équipe que Jax à Survivor Series où tout tourne autour de la suprématie de la marque – RAW vs SmackDown.

S’exprimant sur le podcast “Talk is Jericho” de Chris Jericho, Perry a expliqué comment le point culminant de cette histoire a été contrecarré après que Roman Reigns a opposé son veto à une place dans leur match d’élimination féminin.

“Nous étions censés faire toute cette place à table dans l’émission, puis Roman ne voulait pas ça parce qu’il avait une place à table avec [Drew McIntyre]”, a révélé Perry.

Reigns a mis McIntyre sur la table

« Il y a eu un important recul entre les Samoans, Nia et Roman. Je suis pris au milieu. Nous avions une place énorme.

« J’étais censé être allongé au tout début. J’étais censé monter sur le ring, et Nia m’a arraché parce que le problème était que tout le monde dans l’équipe était talonné.

“J’étais le seul” babyface “, et ils allaient être tous contre moi et elle allait m’exposer.

“Et puis à la fin, j’ai eu toute cette séquence avec Bianca [Belair], et Bayley était censé s’impliquer et tricher. Nous étions tous tellement excités à ce sujet. J’étais excité de pouvoir lutter, puis il y a toute la rivalité samoane qui se produit.

Lana a été choisie comme outsider dans Team RAW

Reigns aurait Samoan Drop McIntyre sur la table des annonceurs lors de leur match qui a vu les deux champions du monde démolir la maison, mais le changement de plans pour Perry a eu un grand effet sur la direction de son histoire.

Perry serait la dernière femme debout dans la nuit et finirait par vaincre Jax à RAW, mais la nuit, Vince et Shane McMahon ont dû trouver quelque chose de différent.

“Donc, toute la place à la table a été retirée, puis Vince a pensé que ce serait hilarant si je ne participais pas du tout au match”, se souvient Perry. “Nia ne m’a pas laissé entrer du tout, puis je gagne parce que tout le monde est éliminé, et il a pensé que c’était la chose la plus hilarante.

« Shane McMahon a trouvé ça hilarant. Ils sont comme, cela n’a jamais été fait auparavant, et à bien des égards, je comprends parce que Undertaker prenait sa retraite ce jour-là et je comprends, donnons quelque chose de différent dans la série.

Lana a finalement remporté la victoire malgré le changement de plan

« Je comprends le côté commercial de tout cela, mais c’était vraiment dramatique. Il se passait toutes ces choses. Je pleure dans un coin parce que je suis genre, je veux juste lutter. J’appelle Nattie. « Nattie, je me cache dans ce coin et je pleure. Je veux juste lutter. Je veux faire mes preuves », et Nattie dit : « Tu gagnes toujours ? On s’en fout?’ Et je me dis ‘Non, je veux faire mes preuves.’

TJ Wilson, alias Tyson Kidd, a excellé en tant que producteur dans la division féminine et il a été crucial pour que Lana puisse faire ses preuves sur le ring.

“TJ [Wilson] voulait vraiment que j’entre et que je lutte un peu, et ensuite Nia allait me mettre dehors et dire que tu dois rester là.

Lana faisait ses preuves sur le ring en 2020 avant d’être libérée de la WWE

“Il a même dû se battre pour ça avec Vince parce qu’il disait:” Non, je pense que c’est important pour elle de montrer qu’elle s’améliore sur le ring. C’est le côté babyface, c’est qu’elle veut entrer et lutter, et ils lui disent, va te faire foutre et se démarquer.

«Et cela aurait suscité une énorme réaction. D’une certaine manière, j’ai compris que Vince essayait de recréer ce que Miro m’a fait en 2015. Ils seraient comme : “Nous voulons Lana”. Il m’enverrait dans une autre partie. Ils m’ont mis dehors, et tout l’endroit hue. Ces choses résonnent vraiment auprès des foules.