Lana Rhoades dans la baignoire couvre ses charmes de voile | Instagram

Le beau modèle et ex actrice Lana Rhoades est de plus en plus surprenante avec sa grossesse, car même si cela fait déjà plusieurs mois, il semble qu’elle n’ait pas de bébé dans son ventre et même beaucoup de ses followers doutent que ce soit vrai.

Sans aucun doute Érable d’Amara Elle se retrouve amoureuse de millions d’internautes et c’est en exhibant sa silhouette élancée et ronde sur les réseaux sociaux, où elle compte déjà à ce jour plus de 16,4 millions de followers.

Lana Rhoades, nom de scène d’Amara Maple, est née en septembre 1996 dans la ville de Chicago, dans une famille d’origine tchécoslovaque et est une fille qui a commencé à travailler comme serveuse dans la chaîne de restaurants The Tilted Kilt.

Aujourd’hui, nous allons commencer la semaine en vous montrant une photo où la fille coquette influenceur Il pose sur une baignoire exhibant son corps alors que Dieu l’a mis au monde et le recouvrant simplement d’un tissu qui permettait d’en voir plus.

D’autre part, le modèle est entré dans l’industrie du cinéma pour adultes en 2016, à l’âge de 20 ans, étant sa première scène pour le web FTV Girls et maintenant elle est une célébrité au sein de cette même industrie, donc chacune de ses publications attrayantes attire toujours l’attention. .