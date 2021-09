Lana Rhoades montre quelques mouvements de yoga sur une photo

L’ex incomparable actrice Lana Rhoades continue de ravir ses followers avec son contenu, car elle s’est avérée très active sur ses réseaux sociaux, cependant, avec la question de sa grossesse, elle s’est un peu éloignée d’eux.

Érable d’AmaraComme vous vous en souviendrez n’avoir travaillé dans le cinéma pour adultes que quelques mois, son passé continue cependant de peser sur elle, a-t-elle d’ailleurs commenté dans une interview pour le magazine “Playb0y”, dont elle fera la couverture d’avril.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer une photo où elle fait un peu de yoga, cependant, il semble que cette image soit tirée d’une de ses vidéos de l’industrie du cinéma pour les personnes âgées, car elle a l’air assez coquette.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE LANA RHOADES.

C’est ainsi que Rhoades a réchauffé ses plus de 16 millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux et a réussi à attiser le poulailler avec la photographie dans laquelle il exhibe une partie de ses charmes.

La belle mannequin ne cesse de surprendre ses millions de followers sur les réseaux sociaux et c’est pour cette raison qu’elle modèle ses plus beaux vêtements pour attirer l’attention de chacun d’entre eux.

Mélissa Gamboa

Ingénieur animation et effets visuels, diplômée en février 2020. Elle a commencé son parcours d’écriture sur le portail Show News en février 2020 en travaillant sur la rédaction de notes, de contenu sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook et la mise à jour de contenu pour toujours tenir informé le public. Il a une spécialisation avec des notes sur des choses liées à la musique, aux premières, au cinéma et à divers contenus. Pendant qu’il travaillait chez Show News, il a suivi des formations de cours sur le référencement en juin 2020, le cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, le cours sur les outils de vérification en juillet 2020, le cours Google Trends en avril 2020 et le cours Google Earth en mars 2020.

voir plus