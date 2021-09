Lana Rhoades pose pour la couverture d’un grand magazine masculin

La belle ex actrice Lana Rhoades fait de plus en plus d’impressions avec sa beauté et c’est que bien qu’elle attende son premier enfant, de jour en jour elle va mieux et elle en profite sans aucun doute.

Sur cette photo qu’elle a récemment partagée sur son compte Instagram officiel, l’influenceuse a également fait une offre d’emploi.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cela fait plus d’un an que Lana Rhoades a complètement quitté le monde du cinéma spécialisé.

Maintenant, c’est une célébrité sur Instagram, elle a un Podcast active et une autre en route et tout le temps, elle partage des informations sur le jour de sa grossesse.

En effet ce week-end, elle a montré son ventre pour la deuxième fois, sur une photo sur laquelle, en plus, elle porte une très belle robe.

CENTERFOLD LA PLATEFORME NUMÉRIQUE LED CREATOR PAR @playboy COMING SOON ! “, a écrit le mannequin dans le post.

Cette photographie était pour annoncer et remercier le magazine Pl9yb0y, puisqu’il avait annoncé la semaine dernière qu’il figurerait à nouveau sur sa couverture.

Sans aucun doute, beaucoup espèrent le voir très bientôt, car cela provoque pas mal d’intrigues car il y apparaîtra, mais d’une chose nous sommes sûrs, il sera extrêmement beau.