Lana Rhoades présente un nouveau podcast Plus d’autonomie ! | Instagram

La vérité c’est que ancienne actrice Lana Rhoades est un exemple à suivre aujourd’hui et se montre constamment dans ses activités pour pouvoir continuer et laisser son passé derrière elle, en parlant de son expérience.

Ça ne fait aucun doute que célèbre est l’une des gâtées sur les réseaux sociaux où elle a un grand nombre d’adeptes qui sont les plus ravis de chaque pas de la belle Lana.

Récemment, le influenceur Il a partagé sur son compte Instagram officiel qu’il aura bientôt un nouveau podcast et qu’il y aura beaucoup de discussions sur l’autonomisation des femmes, ou c’est ce qu’il a laissé entendre, car il n’a pas vraiment donné beaucoup d’indices sur ce que ce sera. .

Elle a donné cette nouvelle hier dans une publication et cela a sans aucun doute beaucoup impressionné ses abonnés, jusqu’à présent, elle a plus de 800 000 likes et des commentaires sans fin où ils lui montrent tout leur soutien.

Et bien que la jeune femme de 24 ans, originaire de Chicago, dans l’Illinois, ait réussi à conquérir complètement l’industrie et le monde d’Internet avec ses attributs et son « talent », elle est également un exemple à suivre pour des millions de filles à travers le monde. .

Maintenant, elle veut juste rester à l’écart de son passé dans l’industrie, car comme vous vous en souvenez peut-être, elle est sur le point de devenir mère dans quelques mois seulement.