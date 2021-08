Lana Rhoades révèle de forts aveux sur son passé

in

Lana Rhoades révèle de fortes confessions sur son passé | Instagram

La belle ancienne actrice e influenceur Lana Rhoades a récemment surpris ses fans avec une série de confessions sur son passé dans l’industrie cinématographique senior.

Bien que l’également maquette Elle est une experte des arts de l’amour pour être une célébrité du divertissement pour adultes, elle a révélé que parce que tout est si mécanique dans ce monde du cinéma, elle était sur le point d’oublier comment avoir vraiment des relations.

C’est ainsi que le premier l’a déclaré actrice sur le portail Call Her Daddy : “Je pense que j’ai presque oublié comment avoir du vrai sexe parce que c’était tellement mis en scène dans l’industrie… tu as tellement de problèmes avec ton vagin et ça fait toujours mal. C’est juste nul.”

Selon le mannequin de 24 ans, elle avait une vie tellement mécanique qu’elle a décidé d’arrêter d’avoir des relations avec des personnes extérieures à l’environnement.

Quand je tournais, je n’avais pas de relations avec les gens hors caméra. Ma vie tournait autour du travail. Je me suis réveillé tous les jours et je suis allé filmer une scène, je n’avais pas de vie.”

Et malgré le fait que Lana ne se soit retrouvée dans l’industrie que depuis quelques mois, elle a expliqué qu’elle avait déjà des problèmes avec ses parties intimes et sa vie personnelle.

En raison de tous ces problèmes, l’Américaine a quitté l’industrie et est désormais une influenceuse, ainsi qu’une femme à succès dans OnlyFans, où elle apparaît naturellement.