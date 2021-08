Lana Rhoades, sa robe lui monte sur le dos et la température

Lana Rhoades, son dos retrousse sa robe et la température | Instagram

La belle ex actrice et l’influenceuse Lana Rhoades a plus que fasciné ses millions de followers sur internet où elle ne cesse de surprendre les internautes avec ses photographies et bien sûr aussi ses vidéos.

La vérité c’est que influenceur Elle travaille toujours pour mettre son passé d’actrice de films pour adultes derrière elle, mais c’est un peu délicat.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora dans une tenue de chaton affectueux donne un autre beau look

Et c’est qu’aujourd’hui, il existe d’innombrables comptes sur Instagram où ils partagent d’anciens contenus d’elle lorsqu’elle travaillait dans ce domaine.

C’est le cas de la photographie que nous nous apprêtons à vous montrer où l’on peut l’apprécier de dos tout en relevant sa robe et en laissant entrevoir ses charmes.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO À PLAT DE L’ACTRICE LANA RHOADES.

A noter que la belle de 24 ans traverse un moment particulier de sa vie : sa première grossesse, elle-même l’a annoncé sur Instagram il y a quelques semaines et maintenant elle a décidé de se détendre dans la destination paradisiaque.

Cela peut vous intéresser : Kylie Jenner porte un haut en dentelle pour la couverture d’un magazine russe

C’est ainsi que la belle mannequin et actrice continue de gagner beaucoup de popularité dans le célèbre réseau social de la petite caméra et bien sûr aussi dans les différents réseaux sociaux.