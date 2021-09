Lana Wachowski de Matrix Resurrections révèle la réaction de Keanu Reeves à la coupe terminée

Nous avons montré le film à Keanu, et il a vraiment été époustouflé, et il a dit quelque chose qui était typiquement Keanu, où c’est incroyablement perspicace. Et il est en quelque sorte assis là, et vous ne vous attendez pas à ce qu’une révélation incroyable sorte de lui à ce moment-là, comme un éclat occasionnel qui vient de Keanu. Et il était juste assis là, et il dit : ‘Il y a vingt ans, vous avez raconté une histoire dans laquelle vous décrivez les vingt prochaines années et les problèmes de la nature de la vie numérique et virtuelle et comment cela allait nous impacter et comment nous pensons à ce sujet, et nous a donné un cadre pour pouvoir y réfléchir et en parler. Et vous avez pris le même personnage et les mêmes histoires et les mêmes trucs, et d’une manière ou d’une autre, vous l’avez fait au cours des vingt prochaines années. Et il m’a dit : ‘Comment as-tu fait ça ?’