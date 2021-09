Lana Wachowski révèle la triste raison pour laquelle sa sœur Lilly n’est pas dans Matrix 4

Lana et Lilly Wachowski ont réalisé les trois premiers volets de la série Matrix. Cependant, Lilly ne participe pas à Matrix: Resurrections, quatrième film de la franchise. Maintenant, la cinéaste a révélé pourquoi sa sœur n’était pas également derrière les caméras à cette occasion.

Lana Wachowski a participé au Festival international de littérature de Berlin et lors d’une intervention a expliqué les raisons de l’absence de Lilly. Le cinéaste a expliqué que il était en deuil après la mort de ses parents et d’un ami proche, et ramener ces personnages qui comptaient tant pour elle était un grand réconfort, mais Lilly préférait gérer sa douleur différemment.

« J’ai demandé à Lilly si elle voulait faire ça, et elle voulait traiter sa douleur différemment. Elle était à l’école d’art, sur un chemin différent, et elle ne voulait pas emprunter ce chemin pour traiter sa douleur. L’histoire a évolué, j’en ai parlé à ma femme et elle a dit : ‘Oh mon Dieu, tu dois le faire. Et j’ai dit : ‘Matrix, je ne peux pas y retourner.’ Et j’ai demandé à mes amis, et nous sommes passés par un processus de prise de décision qui m’a aidé à dire : « D’accord, faisons-le ». Ces gens sont vraiment la raison pour laquelle nous sommes retournés et l’avons fait à nouveau“, a-t-il raconté.

Le film présente le retour de Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss). Le casting est complété par Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Ellen Hollman, Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert Wilson et Andrew Caldwell. Le scénario est écrit par Wachowski, Aleksandar Hemon et David Mitchell.

Le film, qui ne présentera pas le retour de Laurence Fishburne, sort en salles le 17 décembre.

Source : Excelsior