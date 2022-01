L’Anacrosis : comment changer de personnage

L’Anacrusis arrive en Early Access sur PC et en Game Preview sur Xbox. Cela signifie que vous pouvez entrer dans le jeu plus tôt que la plupart et le regarder évoluer au fil du temps, mais cela signifie également que vous devez vous attendre à des douleurs de croissance. La fonctionnalité manquante la plus importante en ce moment est peut-être la possibilité de sélectionner facilement votre personnage parmi le quatuor de héros du jeu. Cependant, ce n’est pas parce que c’est délicat que c’est impossible. Voici comment changer votre personnage dans The Anacrusis.

Il y a quatre personnages dans The Anacrusis pour le moment. Bien qu’ils ne soient pas basés sur une classe, chacun d’eux a sa propre personnalité distincte, ainsi que ses propres produits cosmétiques à débloquer, vous choisirez donc sans aucun doute votre survivant préféré à temps. Mais sélectionner un personnage spécifique est un peu maladroit pour le moment. Les quatre héros, Guion, Nessa, Liu et Lance, sont assignés dans cet ordre aux joueurs qui rejoignent le lobby.

De gauche à droite, rencontrez Guion, Nessa, Lance et Liu.

Cela signifie que, pour l’instant de toute façon, le chef du parti jouera toujours le rôle de Guion, et les joueurs suivants sautant dans un hall deuxième, troisième et quatrième se chargeront respectivement de Nessa, Liu et Lance. Il s’agit très probablement d’un arrangement temporaire, et lorsque Stray Bombay mettra à jour le jeu pour permettre une sélection exacte des personnages, nous mettrons également à jour ce guide.

Cela signifie cependant que les personnages peuvent être interdits en fonction du nombre de joueurs que vous avez dans votre groupe. Par exemple, si vous jouez en solo, vous serez toujours Guion sans possibilité de changer. De même, un groupe de trois sera toujours accueilli par un compagnon IA dans Lance, car il est actuellement le dernier héros à être comblé dans une session donnée.

Si vous avez un groupe complet et que vous souhaitez attribuer des héros spécifiques à des joueurs, assurez-vous de rejoindre le lobby dans l’ordre susmentionné : chef de groupe en tant que Guion, deuxième joueur en tant que Nessa, troisième joueur en tant que Liu et dernier joueur en tant que Lance. C’est un peu alambiqué, mais il faudra le faire pour le moment. Au fur et à mesure que le jeu grandit au fil des semaines, des mois et peut-être des années à venir, cherchez à améliorer cette fonctionnalité.

Pour en savoir plus sur The Anacrusis, assurez-vous de vous familiariser avec les nombreuses armes du jeu, les classes extraterrestres et comment utiliser le compilateur de matière.

