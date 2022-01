L’Anacrusis: les codes de jeu croisé et de fête expliqués

L’Anacrusis est le dernier jeu de tir de horde à essayer de combler le trou en forme de Left 4 Dead dans le cœur de nombreux joueurs, et l’élégant jeu de tir coopératif inspiré de la science-fiction des années 60 a un tir aussi bon que n’importe quel jeu dans le genre bondé , grâce à son arrivée sur les plateformes PC et Xbox. Il propose également un jeu croisé, qui peut être une aubaine pour la communauté de n’importe quel jeu multijoueur. Le système multijoueur nécessite cependant une étape supplémentaire, alors utilisez ce guide comme introduction aux codes de fête, au jeu croisé et plus encore dans le monde de The Anacrusis.

L’Anacrusis a-t-il un jeu croisé?

Oui. L’Anacrusis propose un jeu croisé qui s’étend sur toutes ses plates-formes actuelles. Cela inclut Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store. Il est également disponible dans Game Pass pour Xbox et PC. Le jeu PvE coopératif à quatre joueurs semble également convenir à d’autres plates-formes, bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles à ce sujet. En attendant, les joueurs sur ces plateformes peuvent se regrouper et profiter du chat vocal en jeu sur toutes les plateformes.

Le jeu croisé signifie que les joueurs de nombreuses plateformes peuvent faire équipe pour affronter cette bête.

Les codes du parti Anacrusis

Il y a cependant une étape supplémentaire pour jouer en multijoueur avec des joueurs sur d’autres plateformes. Bien que le jeu propose un matchmaking, vous permettant de vous lancer directement dans un jeu avec d’autres joueurs quand vous le souhaitez, vous pouvez également inviter des personnes spécifiques à l’aide d’un code de fête.

Lorsque vous chargez le jeu, vous verrez votre actif Code du parti à six chiffres tout de suite, ainsi que des emplacements de groupe permettant jusqu’à trois joueurs de vous rejoindre. Vous pouvez partager ce Party Code avec d’autres joueurs pour les inviter à votre partie, ou vous pouvez entrer un Party Code qui vous a été attribué pour rejoindre une autre partie à la place. Gardez à l’esprit que ce Party Code changera à chaque démarrage du jeu, alors ne le considérez pas comme un code ami plus permanent que vous avez peut-être vu sur les plateformes Nintendo.

Vous pouvez cependant inviter des amis directement depuis votre plateforme. Par exemple, si vous et votre ami jouez tous les deux sur Xbox, vous pouvez les inviter à l’aide des options multijoueurs côté système et ignorer complètement le Party Code.

Si tu as besoin de masquez votre code de fête, comme lorsque vous diffusez en streaming et que vous n’essayez pas d’inviter l’intégralité du chat dans votre salon, vous pouvez sélectionner l’option pour le masquer en sélectionnant « Modifier la partie » dans le menu principal.

Il s’agit d’une solution de contournement assez courante pour les jeux compatibles avec le jeu croisé de petites équipes, et jusqu’à présent, cela semble fonctionner comme prévu. C’est bien, car cela signifie que vous pouvez passer moins de temps à jouer avec les menus et plus de temps à vous éloigner d’une peste extraterrestre qui envahit votre vaisseau de luxe échoué.

L’Anacrusis est en accès anticipé sur PC et en aperçu du jeu sur Xbox.

