L’Anacrusis se lance en accès anticipé en janvier

Dans le dernier devblog vidéo du développeur Stray Bombay, le co-fondateur Chet Faliszek a confirmé que le premier jeu du studio, L’Anacrouse, sortira le 13 janvier en accès anticipé avec ses trois premiers épisodes. La vidéo a également donné un aperçu de la façon dont la société prend en compte les commentaires lors du développement du jeu.

Formé d’anciens vétérans de Valve et Riot, Stray Bombay espère se distinguer avec une nouvelle approche d’un archétype classique. L’Anacrusis est un jeu de tir coopératif de style Left 4 Dead qui se déroule sur un vaisseau spatial et qui a des vibrations majeures des années 60. La nouvelle séquence montre des hordes de monstres humanoïdes grouillant de joueurs, se sentant vraiment comme Left 4 Dead dans une nouvelle peau.

La différence peut venir de la proximité du studio avec les joueurs et les fans en accès anticipé. «Nous voulons pouvoir travailler activement sur cela avec la communauté et pas simplement réagir à des bugs ou à des trucs comme ça. Nous allons changer le jeu de manière significative en fonction de la communauté », a déclaré Faliszek.

Il est intéressant de noter que nous vivons maintenant une tendance du style de tir de Left 4 Dead faisant un retour avec The Anacrusis, Back 4 Blood et Aliens Fireteam: Elite – bien qu’avec des vétérans des jours Left 4 Dead à la barre. Il y a certainement un danger de se sentir comme une resucée, mais il est probable que Stray Bombay soit parfaitement conscient de cette route et veuille se frayer un nouveau chemin.

De son côté, Back 4 Blood a certainement trouvé le moyen de se démarquer, semble-t-il. Les joueurs ont récompensé cela avec des foules de joueurs simultanés au cours de sa période bêta. Et le développeur Turtle Rock Studios continue d’améliorer le jeu maintenant qu’il est sorti.

L’Anacrusis sera lancé en accès anticipé le 13 janvier 2021 pour Xbox One, Xbox Series X/S et PC, et apparaîtra sur Xbox Game Pass.