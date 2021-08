Nous pensons que les organisations dont l’objectif est clairement défini, au-delà des mesures financières, sont susceptibles d’avoir fait de plus grands pas pour devenir plus durables sur le plan environnemental. Notre objectif, par exemple, est « La poursuite incessante d’un monde qui fonctionne mieux pour les gens ».

La durabilité est comme n’importe quel grand défi de transformation : il s’agit d’un problème de données et d’informations qui nécessite une gestion prudente du changement, déclare Sanjay Srivastava, directeur du numérique chez Genpact. « Les analyses avancées et les technologies numériques jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Tout comme ils aident les entreprises à améliorer leurs performances et l’expérience client, ils découvrent également des moyens de réduire le gaspillage et de développer des pratiques plus durables », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une discussion récente sur la façon dont l’analyse des données peut permettre aux entreprises de prendre de meilleures décisions et de répondre à leur action climatique. engagements. Extraits :

Comment le programme de développement durable a-t-il évolué pour les entreprises pendant la pandémie ?

Grâce à la pandémie, les entreprises sont passées de la réponse – à travers les chaînes d’approvisionnement, les ventes et les publicités, les finances et la planification, le travail à distance et distribué – à une reprise durable. Cela signifie réorganiser le fond de panier technologique pour favoriser la simplification, la modernisation, la croissance et offrir une nouvelle valeur. Tout cela a entraîné une accélération significative du parcours numérique.

Alors que les gouvernements, les entreprises et les citoyens se réinventent pour lutter contre la pandémie, ils placent la durabilité au cœur de leurs programmes de transformation. Les entreprises qui ont combiné la durabilité et la transparence de manière stratégique dans leurs opérations commerciales avant la crise de Covid-19 y ont mis encore plus l’accent pendant la crise, et l’accélération de la transformation numérique a renforcé les efforts pour tirer parti de la technologie pour de bon.

Pouvez-vous nous parler des initiatives de développement durable chez Genpact ?

Chez Genpact, nous alignons nos objectifs commerciaux sur 12 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, ou ODD, auxquels nous savons que nous pouvons apporter une contribution significative. Notamment, nous avons récemment obtenu une note d’or d’EcoVadis pour nos efforts en matière de développement durable, les principaux fournisseurs universels de notation de durabilité.

Voici des exemples de travaux que nous réalisons pour nos clients :

Automatiser la collecte et l’analyse des données afin que les entreprises puissent prendre de meilleures décisions et respecter leurs engagements en matière d’action climatique.

Utiliser l’analyse prédictive pour maximiser l’efficacité des transports et renforcer la durabilité

Améliorer les chaînes d’approvisionnement pour minimiser les perturbations et réduire les émissions de carbone et les déchets.

Nous utilisons cette même expertise et cette même technologie dans notre propre entreprise pour réduire la consommation d’eau, les déchets et les émissions de gaz à effet de serre. Nous mettons en œuvre des solutions informatiques vertes, telles que la virtualisation des serveurs, la consolidation des centres de données et des solutions basées sur le cloud pour réduire la consommation d’énergie. Nos émissions à effet de serre de scope 1 (diesel, gaz purifiés liquides et émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone) et de scope 2 (réseau et électricité gazeuse) ont été réduites d’environ 28 % de 2016 à 2020. Nous continuons de progresser dans cette voie et nous nous engageons à minimiser notre empreinte carbone.

Comment Genpact aide-t-il les organisations du monde entier à évoluer vers une entreprise plus durable ?

Nous pensons que les organisations dont l’objectif est clairement défini, au-delà des mesures financières, sont susceptibles d’avoir fait de plus grands pas pour devenir plus durables sur le plan environnemental. Notre objectif, par exemple, est « La poursuite incessante d’un monde qui fonctionne mieux pour les gens ».

Pour notre partenariat le plus innovant avec Envision Virgin Racing (EVR), nous utilisons nos technologies et nos approches pour transformer d’énormes quantités de données en informations prédictives en temps réel qui aident l’équipe à gagner des courses et à maintenir son statut de premier carbone -équipe de Formule E neutre. Nous soutenons Envision Virgin Racing avec ses propres rapports d’émissions à The Carbon Neutral Trust.

De plus, nous fournissons une technologie en nature et une expertise en transformation numérique pour aider à développer une plate-forme de dons avec la Fondation Not Impossible et Bento, un service basé sur des textes qui relie les familles dans le besoin à des repas nutritifs et prépayés de restaurants à proximité.

Quelles sont les trois principales choses que les entreprises doivent garder à l’esprit lorsqu’elles adoptent des technologies pour favoriser la durabilité ?

Tout en abordant les nouvelles technologies et la manière dont elles sont appliquées aux solutions au changement climatique, trois ingrédients clés sont nécessaires : 1) l’authenticité 2) l’engagement à grande échelle et 3) l’orientation vers les résultats. L’authenticité signifie que le travail est une version authentique de qui vous êtes et de ce que vous voulez être. L’engagement doit être fondamental, fondé et proche du cœur de ce que vous faites pour qu’il évolue.

Et enfin, ce sont de grands objectifs à long terme et, comme d’autres initiatives de transformation de cette envergure, bénéficient d’une approche agile, avec une feuille de route d’objectifs réalisables visibles qui permet au succès de s’appuyer sur le succès.

