L’analyse du cycle du marché a crié “prendre des bénéfices” avant la vente du 19 mai

Bienvenue dans la newsletter hebdomadaire du Cointelegraph Market. Cette semaine, nous identifierons les tendances sectorielles émergentes dans le paysage de la crypto-monnaie pour élargir votre compréhension des cycles du marché et mieux équiper les lecteurs pour tirer parti des microcycles qui se produisent régulièrement dans la structure plus large du marché.

Le secteur de la crypto-monnaie a la réputation bien établie d’être volatile et en évolution rapide, et ces caractéristiques étaient pleinement visibles en mai lorsque la baisse rapide du prix du Bitcoin (BTC) de 60 000 $ à 33 000 $ a conduit à un exode massif qui a éliminé $ 1,2 milliard. en valeur de la capitalisation boursière totale.

Alors que de nombreux membres de l’écosystème ont imputé la récession à des choses comme les tweets négatifs d’influenceurs et de personnalités puissantes comme Elon Musk ou une autre annonce selon laquelle le gouvernement chinois a interdit le Bitcoin, des commerçants et des analystes plus expérimentés ont mis en garde contre le potentiel d’un recul important pendant plusieurs semaines. avant la vente.

La hausse rapide des prix en 2021 a montré certains des signes classiques d’un comportement de type bulle, avec des alarmes de surachat sonnant alors que les chauffeurs d’Uber et les commis d’épicerie étaient heureux de donner leur avis sur le prix du prochain gros moteur.

Cela dit, le moment semble maintenant venu de passer en revue les différentes étapes d’un cycle de marché afin de mieux comprendre ce que le marché a traversé jusqu’à présent et ce à quoi on peut s’attendre dans les mois et les années à venir.

Quatre phases d’un cycle de marché

Les quatre phases de base d’un cycle de marché, que tous les traders devraient avoir une compréhension de base, sont la phase d’accumulation, la phase de marge, la phase de distribution et la phase de retrait.

Phases d’un cycle de marché. Source : Investopedia

La phase d’accumulation se produit après le creux d’un marché et se caractérise par des innovateurs et des adopteurs précoces achetant l’actif pour son potentiel à long terme avant qu’un prix important ne bouge.

Cette phase a été observée sur le marché des crypto-monnaies à partir de décembre 2018, lorsque le prix du BTC a atteint un plancher inférieur à 3 500 $ et a duré jusqu’en octobre 2020, lorsque son prix a commencé à augmenter considérablement au-dessus de 12 000 $.

Graphique BTC / USD sur 1 jour. Source : Bitstamp

La phase de marge bénéficiaire a vraiment commencé à se réchauffer en décembre 2020 et a duré jusqu’en janvier 2021, lorsque la BTC et le secteur financier décentralisé (DeFi) ont attiré l’attention du monde entier, la capitalisation boursière totale atteignant un sommet de 2,5 milliards de dollars en mai alors que la distribution a commencé. pour commencer.

Capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Source : CoinMarketCap

Pendant les phases de distribution, les vendeurs commencent à dominer et le sentiment haussier précédent devient mitigé, conduisant à un verrouillage des prix dans une fourchette de négociation. La phase se termine lorsque le marché change de direction.

Algunos de los patrones de gráficos típicos observados durante este tiempo, como lo describe Investopedia , son cimas dobles y triples junto con patrones de cabeza y hombros bien conocidos, que fueron las señales de advertencia presentadas por BTC y vistos por los analistas técnicos antes de este plus récent. vendre.

$ BTC formant un motif tête et épaules. Le marché baissier commence-t-il? #Bitcoin #Cryptomonnaie pic.twitter.com/E86WwcCKsX – KARNA (@iamrajankarna) 8 juin 2021

Semblable au marché haussier de 2017-2018, le prix du BTC a atteint un nouveau record absolu (ATH), puis a commencé à baisser, entraînant la rotation des fonds Bitcoin vers le marché des altcoins, augmentant encore le prix. . à un record de 2,53 billions de dollars le 12 mai.

Pour le commerçant astucieux de crypto-monnaie, ce modèle était un signe qu’une phase de déclassement approchait et qu’il serait prudent de réaliser un profit car BTC fluctuait entre 40 000 $ et 60 000 $ et les altcoins atteignaient des sommets historiques en vue de dépasser le vendre. -off et collecter des jetons à prix réduit lors du prochain fonds.

Déploiement des fonds en phase d’accumulation

Maintenant que le marché a connu un recul important et continue de rechercher un prix plancher, c’est un moment crucial pour surveiller les mouvements de prix, en vue de rechercher de bons points d’entrée pour des projets viables.

Le graphique le plus connu détaillant le cycle de marché typique est peut-être « Psychologie d’un cycle de marché » de Wall St. Cheat Sheet. Le modèle est apparu sur des marchés de toutes sortes, des actions et des matières premières aux crypto-monnaies et à l’immobilier.

Phases d’un cycle de marché. Source : aide-mémoire de Wall St.

En regardant le graphique Bitcoin, nous pouvons voir un modèle de prix similaire qui a commencé fin 2020 avec une possible phase d'”incrédulité” à partir de novembre. La période initiale de janvier est similaire en apparence à la phase « d’espoir » du graphique ci-dessus et a été suivie d’une période de plusieurs mois jusqu’à un sommet euphorique sans précédent en avril.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix est ensuite passé de 64 000 $ à 47 000 $ avant de remonter dans la fourchette de 53 000 $ à 60 000 $ lorsque la complaisance a commencé à s’installer. La liquidation en mai a propulsé le marché à travers des phases d’anxiété, de déni, de panique et de capitulation, et la réaction de l’écosystème aux tweets de Musk, ainsi que d’autres forces exerçant une pression à la baisse sur le marché, ont provoqué une colère importante au sein de la communauté.

Vient maintenant le défi de faire face à la chute d’une valeur de portefeuille nettement inférieure et d’essayer de décider si le marché a touché le fond, indiquant que c’est le bon moment pour réaffecter des fonds, ou si la meilleure chose à faire est de s’asseoir. vos mains et attendez de nouveaux développements.

Les augmentations de prix importantes pendant cette période sont souvent considérées avec incrédulité comme un rallye insensé ; par conséquent, le cycle est terminé et nous sommes de retour au début.

Cela signifie-t-il donc que le moment est venu d’accumuler vos jetons de projet préférés ?

Malheureusement, il n’y a pas de réponse correcte garantie à cette question, et c’est quelque chose que chaque investisseur doit déterminer par lui-même. Les jetons auparavant demandés étant désormais considérablement réduits par rapport à il y a à peine un mois, cela pourrait être le bon moment pour recommencer à calculer la moyenne des coûts en dollars sur les meilleures options à long terme en vue du prochain cycle supérieur.

Cycles du secteur de la crypto-monnaie

Le cycle typique présenté ici peut être appliqué au marché dans son ensemble, ainsi qu’à des jetons individuels ou à des secteurs de jetons.

Un bon exemple en est la montée en puissance de la finance décentralisée au cours de l’année écoulée, qui a pris d’assaut le marché de la cryptographie, menée par l’émergence d’échanges décentralisés populaires comme Uniswap et des plateformes de prêt comme Aave.

Capitalisation boursière totale du secteur DeFi. Source : CoinGecko

Comme le montre le graphique ci-dessus, le secteur DeFi dans son ensemble a connu son propre cycle de marché qui a coïncidé avec sa popularité et son utilisation croissantes dans l’écosystème.

Un schéma similaire a été observé dans la montée des jetons non fongibles (NFT) en 2021, mais le timing était différent, soulignant l’idée que les secteurs évoluent ensemble et faisant allusion aux avantages potentiels d’une approche sectorielle pour investir dans les crypto-monnaies.

ENJ / USDT contre CHZ / USDT contre AXS / USDT contre MANA / USDT. Source : TradingView

Pour profiter de ces opportunités, les traders sont parfois contraints d’adopter l’approche inverse. La phase d’accumulation est souvent marquée par une baisse de confiance, mais le meilleur moment pour vendre est pendant la phase de distribution, lorsque la confiance est à son plus haut et que la plupart des commerçants font tout dans l’espoir d’obtenir de grandes richesses.

En regardant le paysage actuel du marché, le meilleur plan d’action peut être d’adopter une approche attentiste tout en gardant un peu de poudre sèche de côté pour profiter de toutes les “ventes flash” qui pourraient se présenter à nous. Quel que soit votre choix, n’oubliez pas de faire vos propres recherches et de mettre en place un processus de gestion des risques, car la nature historiquement volatile du marché de la cryptographie ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt.

Vous voulez plus d’informations sur les cycles du marché ?

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.