L’analyse du GP d’Allemagne MotoGP

20/06/2021

Le à 19:03 CEST

Márquez est revenu pour remporter une course MotoGP 581 jours plus tard et a pris tous les projecteurs pour éclaircir toutes les inconnues qui avaient surgi sur sa carrière sportive. Marc est de retour et avec lui le championnat prend une nouvelle dimension.

1/ On gagne tous avec le retour de Márquez

581 jours après sa dernière victoire, Marc nous a une nouvelle fois tous ravis d’une victoire aussi inattendue qu’invraisemblable sur le Sachsenring, un circuit que l’on pourrait considérer comme l’arrière-cour de sa maison, puisque Cervera a déjà gagné onze fois, toutes consécutives. et les huit derniers avec un MotoGP. C’est un succès important pour Marc, sans doute, mais aussi pour Honda, qui s’est perdu sans son leader en piste, et pour le championnat lui-même, qui avait besoin de la résurrection d’un de ses héros. Dès vendredi, il a montré qu’il était très bien sur ce circuit allemand, en qualifications il a raté la première ligne, mais dès le départ il a montré qu’il allait à tout. Dès les premiers virages, il prenait déjà la tête en dépassant Aleix Espargaró, surprenant une nouvelle fois avec l’Aprilia, et profitait du fait que quelques gouttes commençaient à tomber pour creuser un écart finalement décisif. Félicitations Marc. Merveilleux.

2/ Volonté

La victoire au Sachsenring sera l’une de celles qui dureront le plus longtemps dans la mémoire de Marc Márquez, car il a connu une très mauvaise passe ces deux dernières années et, bien qu’il n’ait jamais jeté l’éponge, il y a eu des moments où son condition physique Cela lui a causé beaucoup de doutes. Ce triomphe représente un baume pour lui et lui permet d’affronter le reste de la Coupe du monde avec plus de sérénité mais aussi avec plus de confiance et de sécurité. En route il y a quatre opérations après la facture sur l’humérus de son bras droit, une infection grave qui a encore retardé son retour à l’activité, des heures et des heures de sacrifice et un énorme travail de rééducation. L’effort qu’il a fourni a été brutal et ses larmes et celles de tous ceux qui connaissent l’enfer qu’il a vécu reflétaient clairement l’ampleur de cette victoire, qui n’en est pas une de plus sur les 83 qu’il a déjà remportées.

3/ Viñales touche le fond

Si à Barcelone nous avons célébré que le MotoGP a retrouvé la chaleur des fans, permettant la présence de 25 000 fans, au Sachsenring nous avons encore une fois retrouvé une course à huis clos. Ils nous assurent qu’il y aura un public à Assen et que dans les deux rendez-vous en Autriche, déjà en août et après la trêve estivale, on retrouvera aussi la chaleur du public. Une pause pour réfléchir est peut-être ce dont Maverick Viñales a besoin, un pilote d’un énorme talent, que j’apprécie et admire beaucoup, mais qui semble s’être égaré. Le changement de responsable technique de sa moto n’a eu aucun effet et sa performance en Allemagne a été un mirage. Le résultat dit tout. 21e sur la grille, c’est-à-dire avant-dernier & mldr; pour terminer 19e, à 25 secondes du vainqueur. Après avoir gagné au Qatar, je pensais que ce serait son année. Vous avez le temps de récupérer, mais vous devez monter dans le train dès que possible.