L’analyse du GP d’Autriche

15/08/2021 à 17h54 CEST

Spectaculaire et inattendu victoire de Binder et KTM dans un GP d’Autriche dans lequel nous avons vu la meilleure version de Marc Marquez après son retour et dans lequel l’entretien a été l’absence de Maverick Viñales par décision de Yamaha.

1/ Est-ce que Binder’s a gagné au loto ?

Un résultat fou pour l’une des courses les plus réussies spectaculaire et dans lequel l’apparition de la pluie a provoqué un virage imprévu à six tours de la fin. Ils disent que ‘Une rivière déracinée, gain des pêcheurs’ et Darren Binder a remporté une victoire que même pas pourrait rêver. Les conditions ont joué en sa faveur et lui et KTM ont su jouer magistralement leurs cartes. Proclamé la course « d’un drapeau à l’autre » Dans le premier tour, c’est-à-dire que si la pluie commençait à apparaître, les coureurs pourraient entrer pour changer de vélo, il a vu comment ses adversaires –un groupe compact de cinq pilotes– Ils ont changé le vélo et il est resté sur la piste. Il a joué à la loterie et c’était son tour, car la chose normale était de ne pas finir la course. Le Sud-Africain a pris la décision de continuer avec les slicks car son frère, qui court en Moto3, a couru dimanche dernier une course sur l’eau avec des pneus lisses et Il lui avait assuré qu’avec de l’eau l’adhérence de la piste était toujours bonne.

2/ Quartararo sauve les meubles

Quand une course se complique, que ce soit à cause d’incidents ou d’adversités météorologiques, celui qui a le plus à perdre est celui qui mène le championnat et c’est pourquoi je considère Fabio Quartararo au Red Bull Ring a sauvé les meubles. Il n’a ajouté que 9 points, mais il est toujours le seul à avoir marqué dans toutes les courses et après onze – il y en a sept à disputer – il a 47 points devant Bagnaia et Mir. En d’autres termes, « El Diablo » dispose actuellement d’un matelas de deux courses.

En revanche, il faut noter que ce championnat reste très compétitif, avec des sept vainqueurs distincts dans onze grands prix, avec Quartararo gagnant quatre carrières. Marc Márquez, pour moi, a fait sa meilleure course après son retour et s’il n’avait pas chuté, à cause de son ambition, il aurait pu être le vainqueur, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. enfin j’aime de plus en plus Jorge Martin et sa solidité sur la piste, une recrue de haut vol.

3/ Viñales, un cas bien étrange

Viñales, qui a déjà fait peur en 2012 alors qu’il courait en Moto3, est à nouveau remis en question après que Yamaha l’a retiré de la moto, assurant que lors de la première des deux courses, Spielberg avait maltraité moteur. Le pilote de Roses, après deux jours de silence, s’est excusé pour son comportement inapproprié. Bref, il reconnut que l’impuissance lui faisait croiser les clés. Nous ne savons pas toute la vérité sur ce qui s’est passé, mais après avoir résilié le contrat avec Yamaha pour 2022 et être sur le point d’annoncer la signature de Aprilia, les élucubrations surviennent d’elles-mêmes.

Maverick est un cavalier extraordinaire, je l’ai toujours défendu, l’un des meilleurs, mais il est évident que lui et son environnement échouent et, à 26 ans, il a le temps de le corriger pour son bien et celui des amoureux du bien faire de la moto.