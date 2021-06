L’analyse du GP de France de Formule 1

20/06/2021

Le à 19:17 CEST

Max Verstappen a remporté une victoire spectaculaire au Paul Ricard qui avait tourné en montée en début de course et dans laquelle la stratégie adoptée par Red Bull pour dépasser Mercedes était cruciale.

1/ Un coup de poing sur la table

Cette fois le GP de France a été favorable à Max Verstappen et sa Red Bull, qui, en plus d’ajouter sa cinquième pole, ont signé sa douzième victoire, la troisième de la saison et aussi le treizième meilleur tour, ce qui lui a valu un point supplémentaire. Tout est arrivé dans une course qui a mis le Néerlandais en montée au premier virage lorsqu’il a bloqué les roues arrière et est sorti de la piste, laissant la tête de la course aux mains de Lewis Hamilton. La fortune a ensuite donné une seconde chance à Max et il a pu frapper la table, non seulement pour gagner au Paul Ricard, mais pour préciser après sept courses que ses intentions sont sérieuses cette fois. J’ai l’impression que toute la saison va être un combat serré et la régularité sera la clé. Les jugements seront désormais payés au prix de l’or.

2/ Mercedes, un monopole en danger

Mercedes a tout gagné depuis 2014, avec une domination écrasante sur ses rivaux. Aujourd’hui, cependant, ce monopole est plus que jamais menacé. Max Verstappen et Red Bull le veulent et ont montré qu’ils le pouvaient aussi. La victoire au Paul Ricard a été une démonstration de vitesse, de stratégie et d’assurance, surmontant l’erreur du pilote au départ. Lewis Hamilton, tourné vers l’avenir et en route vers le huitième titre, reste à 12 points de Verstappen et à un moment où Red Bull domine également le championnat des constructeurs. Les Autrichiens ont battu Mercedes en tout, de la stratégie, récupérant au premier arrêt l’avance que Max laissait filer au départ et risquant dans un deuxième arrêt de rouler avec des pneus plus tendres et plus frais, le mécanicien, avec une voiture plus déchargée sur les lignes droites .

3/ Pérez crie au renouveau

Sergio Pérez, qui avait gagné à Bakou il y a deux semaines, a réalisé son deuxième podium consécutif avec Red Bull, criant – faisant bon accueil au dicton de “Dieu mendiant et avec le maillet donnant” – pour son renouvellement. Les avantages du Mexicain, qui augmentent à chaque course qui passe, sont décisifs pour son équipe, avec laquelle il est chaque jour plus en harmonie. Pérez, parti quatrième et arrivé en tête de la course, a battu Valtteri Bottas dans les dernières mesures de la course et sa performance, justement, met en échec l’avenir du Finlandais, entouré de nombreuses inconnues. Bottas n’a pas pu arrêter Max à son retour et il n’a pas non plus pu arrêter Checo, qui est déjà devenu un écuyer de référence. Ce sont des détails qui peuvent décider le plus même de la Coupe du monde.