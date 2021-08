L’analyse du GP de Hongrie de F1

01.08.2021

Le à 19:53 CEST

Hamilton a retrouvé la tête du championnat à Budapest, après un Grand Prix vertigineux où le premier triomphe d’Esteban Ocon a offert à Renault sa première victoire après son retour en Formule 1 et où la bataille entre Lewis et Alonso a été passionnante. Carlos Sainz a terminé quatrième.

1/ Ocon et l’orage parfait

Fin imprévisible d’une course fantastique à Budapest, où le Français Esteban Ocon a su mieux que quiconque profiter de la tempête parfaite. Les accidents causés par Valtteri Bottas et Lance Stroll dans le premier virage, le point culminant avec une seule voiture sur la grille, le retour d’Hamilton et le triomphe contre toute attente du Français et de son Alpine ont été des moments déterminants d’un spectaculaire GP de Hongrie. Ocon, huitième sur la grille, s’est retrouvé en tête de la course à la reprise après que les commissaires ont dégagé la piste et lui et Vettel ont pu prendre un certain avantage sur leurs rivaux grâce au bouchon de Latifi, qui a mené les Williams en troisième position. pendant une partie de l’épreuve. Cet avantage, couvrant de peu la contre-dépouille essayée par Aston Martin et la défense d’Alonso contre Hamilton a fini par donner à Esteban sa première victoire en Formule 1 à seulement 24 ans.

2/ Bottas et la théorie du complot

Après la polémique de Silverstone, avec Hamilton le poussant au pied du mur, Verstappen pourra nourrir ses théories du complot après la course de Budapest. Valtteri Bottas, qui continue de faire des chiffres pour ne pas être chez Mercedes l’année prochaine, a commis une autre grosse erreur qui a ruiné la carrière de trois pilotes (Norris, Verstappen et Pérez) et qui le conduira à prendre le départ du GP de Belgique – le premier course après la pause estivale – avec une pénalité de cinq places sur la grille. Le Finlandais a fait une erreur de calcul inappropriée pour un pilote de son niveau, même le fait d’être mouillé n’est pas une excuse, freinant tard et hors du temps pour provoquer une frappe qui a mis KO les deux Red Bull. C’est une chose d’être agressif, dur et courageux, mais une autre de devenir un danger pour vos rivaux, un conducteur erratique et incontrôlé. Le problème aujourd’hui, c’est que le chemin de Hamilton vers son huitième titre commence à sembler entaché : Verstappen a été éliminé au premier virage lors des deux dernières courses.

3/ Alonso, qui avait retenu

Fernando Alonso a terminé cinquième du GP de Hongrie, un excellent résultat pour lui et cela pour Alpine était la cerise sur le gâteau après le grand triomphe d’Esteban Ocon, mais sa performance au Hungaroring a été l’une des meilleures depuis qu’il a décidé de revenir à Formule 1 cette saison. L’Asturien, qui a déjà 40 ans, a montré que celui qui avait retenu et nous a livré une bataille impressionnante avec Lewis Hamilton pendant 15 tours brillants, spectaculaires et frénétiques, contenant l’attaque désespérée du champion avec un pilotage plein d’ambition, de caractère et de talent. Il a été nommé pilote du jour, une récompense tout à fait méritée pour un pilote qui grandit à chaque course et qui a encore une fois montré que lorsqu’il a une voiture gagnante, il nous fera à nouveau rêver comme au bon vieux temps. Super tu es revenu !