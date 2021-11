L’analyse du GP de la Communauté Valencienne: #GrazieVale

14/11/2021

Le à 16:59 CET

Pecco Bagnaia a remporté le GP de la Communauté valencienne devant Jorge Martín et Jack Miller dans une autre démonstration de la puissance de Ducati, qui a tout remporté cette année, sauf le titre des pilotes.

1/ #Grazie Vale, tu vas nous manquer

Il est une bannière du MotoGP depuis plus de deux décennies et a accroché son casque, étant probablement le pilote le plus populaire de l’histoire de la moto, un sport qui s’est développé notamment pour ses exploits sportifs et pour sa façon d’être, alliant talent sur la piste avec son éternelle sympathie. Ses 9 titres, 115 victoires et 235 podiums l’endossent à l’heure des adieux. Les réseaux sociaux ont fait un tollé puisqu’il a annoncé sa retraite à la fin de cette saison, avec de multiples messages d’admiration, de soutien et de reconnaissance, mais le paddock de Valence a explosé d’excitation à l’issue de sa dernière course. La famille MotoGP a fait à ‘il dottore’ le meilleur des adieux, sans aucun doute, et nous sommes tous d’accord pour dire qu’il nous manquera beaucoup même s’il continue d’être parmi nous en tant que propriétaire d’équipe et manager d’équipe. Rossi a été un personnage unique, à travers le bien et le mal, et vous devez vous souvenir de sa silhouette dans sa juste mesure.

2/ Une légende mondiale

Valentino a fait ses adieux à Valence à certains fans qui, au cours des 25 dernières années, l’ont soutenu de manière extraordinaire dans tous les coins du monde et, bien sûr, ce fut un moment d’excitation maximale, même pour Tavullia, qui a fini par pleurer d’émotion. dans un moment dont il se souviendra comme l’une de ses meilleures victoires. Depuis l’annonce de sa retraite à la fin de la saison, partout où il est allé, il a reçu de multiples expressions de gratitude pour qui il est et pour tout ce qu’il a donné à notre sport. Rossi est unique et a à juste titre franchi la grande porte. Un mythe, une légende de la moto. Il est parti comme et quand il l’a voulu, même si je ne peux pas ignorer que je pense qu’il aurait pu le faire avant. Dans sa carrière, tout n’a pas été un succès, il y a aussi eu des moments sombres, mais aujourd’hui est le jour pour se souvenir de lui pour ce qu’il est, une véritable légende.

3/2022 est juste au coin de la rue

Valence a mis la clôture à 2021 avec la retraite de Valentino Rossi et l’incertitude quant à l’avenir de Marc Márquez, que tout indique que toute la pré-saison va être à nouveau perdue et à laquelle je veux également envoyer mon soutien, mon admiration et ma reconnaissance . N’ayant presque pas le temps de faire le point sur cet exercice, les équipes et les pilotes se rendront à Jerez pour participer à deux journées d’essais (18 et 19 novembre) et effectuer quelques tests très pertinents pour le développement et l’évolution des motos pour 2022. Il Il est temps de choisir les spécifications les plus optimales, en particulier le moteur, et une grande partie de ce qui se passera l’année prochaine sera en jeu. Yamaha et Quartararo ont remporté une année au cours de laquelle la meilleure moto était la Ducati, qui commencera comme favorite avec Bagnaia et avec Honda attendant les blessures de Márquez pour ne pas les ralentir et chercher des réponses aux nombreux doutes qui flottent dans l’environnement.