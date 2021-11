L’analyse du GP de l’Algarve

11/07/2021 à 17:23 CET

Pecco Bagnaïa a prévalu dans le GP de l’Algarve devant Joan Mir dans un grand prix qu’il a eu dans le jeune homme Pedro Acosta, débutant cette saison en Coupe du monde, comme un grand protagoniste en étant le deuxième pilote de l’histoire qui remporte le titre dès sa première année après Loris Capirossi en 1990.

1/ Pedro Acosta révolutionne la Coupe du monde

Le Murcien de 17 ans, débutant cette saison en Championnat du Monde Moto3, a révolutionné la catégorie après être devenu le deuxième pilote à remporter le titre en tant que rookie après Loris Capirossi en 1990 dans les 73 ans d’histoire du championnat du monde. agressif et déterminé, très intelligent Et sachant gérer les courses comme personne d’autre, signant des manœuvres de vrai génie, Pedro Acosta distille partout la confiance en soi sur le vélo et KTM a su lire à l’avance les possibilités de ce garçon de Mazarrón qui frappe à la porte devenir l’un des grands. Pour l’instant, il a mérité son passage dans la catégorie intermédiaire, qu’il franchira par la grande porte au moment où il a été décidé que les jeunes de moins de 18 ans devront attendre pour faire leurs débuts en Coupe du monde.

2/ Le moment de Bagnaia et Ducati

casey stoner, quatorze ans après avoir donné un premier titre aux motos de Bologne, il pense que la deuxième couronne n’est pas loin pour Ducati. La cinquième pole position consécutive de Pecco Bagnaia a fait de lui le meilleur pilote de cette dernière ligne droite du Championnat du Monde, remportant trois des cinq dernières courses et, automatiquement, faire de vous une référence à prendre en compte en 2022. L’Italien, disciple de Valentino Rossi, a été le seul à avoir tenu tête à Quartararo, mais si la régularité a mené au succès du Français, son irrégularité, notamment entre le Grand Prix d’Italie et d’Autriche, ils se dirigeaient vers le finaliste. Ducati a prouvé qu’il avait une moto à gagner –Leurs pilotes l’ont fait dans six des dix-sept courses-, condamnant le titre des constructeurs et faisant de Bagnaia un candidat sérieux à l’avenir. Les armes pour gagner sont déjà entre ses mains.

3/ Marquez, dans le Dragon Khan

La vie de Marc Marquez elle fait de vraies montagnes russes depuis qu’elle a subi l’accident de Jerez l’année dernière. Après une saison blanche, il revient en 2021 avec l’illusion et la volonté d’une recrue. Ses progrès ont été significatifs, remportant trois victoires et récupérant progressivement les meilleures sensations au guidon de sa Honda. La progression de Marc depuis la course autrichienne ça a été remarquable et nous espérons tous qu’il sera en mesure de se battre pour le championnat l’année prochaine, même si physiquement il a encore une marge de progression car il n’a pas encore récupéré toute la force de l’articulation. Un entraînement d’automne à la veille de la course de Portimao, où il a perdu connaissance, l’a empêché de courir en Algarve, empêchant d’endosser son bon niveau du moment et d’attester la reprise.