L’analyse du GP de Saint-Marin de MotoGP

19/09/2021 à 20:04 CEST

Francesco Bagnaia est sorti vainqueur d’un duel spectaculaire avec Fabio Quartararo, qui, avec quatre courses à disputer, possède 48 points d’avance. Marc Márquez a terminé quatrième d’un week-end au cours duquel Joan Mir a atteint les 100 grands prix.

1/ Bagnaia, et je tire car c’est mon tour

Après avoir débuté son record de victoires en MotoGP la semaine dernière à MotorLand après une bataille imposante avec Marc Márquez dans les derniers tours, Pecco Bagnaia a montré à Misano que ce succès n’était pas la fleur d’un jour en gagnant à nouveau devant certains tifosi qui Ils le voient déjà comme le remplaçant possible de Valentino Rossi. L’Italien a joué dans une course très intelligente, dont la base l’a soutenu lors de la pole qu’il a réalisée samedi et dans un premier tour magistral, dans lequel il a pris 1,6 seconde de ses rivaux, un coussin qui lui a permis d’affronter la course avec un peu de tranquillité. Fabio Quartararo l’a serré à la fin, mais le pilote Ducati a résisté au siège du leader dans les derniers tours et a remporté une autre victoire bien méritée. L’ambition et la classe de cette nouvelle classe de pilotes italiens se sont reflétées dans le premier podium de la classe reine d’Enea Bastianiani.

2/ Quartararo devra attendre

L’excellente carrière de Fabio Quartararo cette saison, avec neuf podiums en quatorze courses, cinq fois vainqueur et le seul à avoir marqué dans toutes les courses, nous invitait à penser que le Français aurait son premier « le 3 octobre ballon de match ». pour clôturer son premier titre. ‘El Diablo’ a essayé, dans une course de moins en plus, mais devant il a trouvé un grand Bagnaia. Pour être champion du Circuit des Amériques, la course suivante, il devait avoir quitté Misano avec 50 points ou plus d’avance sur ses adversaires. Pecco a gâché la fête pour lui. La différence entre les deux est désormais de 48, quoi qu’il arrive à Austin il n’y aura pas de décision avant l’avant-dernière course,

qui sera à nouveau le 24 octobre à Misano. Ni Remy Gardner ni Pedro Acosta ne peuvent dire respectivement Moto2 et Moto3, dans l’épreuve américaine.

3/ Les 100 GP de Joan Mir

L’actuel champion MotoGP a vu ses chances de reconduire le titre diminuer considérablement. La sixième position – il a perdu une position pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour – lui laisse 65 points de retard sur Quartararo avec seulement 100 en jeu. La trajectoire de Joan Mir, qui a eu 24 ans ce mois-ci et a fêté hier ses 100 grands prix, est excellente même si elle a été ralentie par le manque d’évolution de la Suzuki. La firme japonaise, qui a remporté le titre par surprise en 2020, manque à Davide Brivio, qui a quitté la direction de l’équipe pour Alpine F1 l’an dernier. Ses techniciens n’ont pas su faire évoluer la moto au niveau et à la vitesse que Ducati et Yamaha ont fait, un fait qu’ils ont payé sur la piste. Suzuki travaille avec peu de pression, contrairement à ses rivaux, et ils ont besoin du chiffre qui fera que tout le monde aura les batteries.