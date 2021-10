L’analyse du GP des Amériques de MotoGP

10/04/2021 à 6h30 CEST

Marquez, le « roi » des Amériques

Une victoire impressionnante pour Marc Márquez dans le GP des Amériques, la deuxième de la saison après le Sachsenring et franchissant une nouvelle étape vers sa récupération, se montrant comme le pilote qui avait l’habitude de nous étonner chaque week-end. Le Catalan, qui a fait un départ sensationnel, passant de la troisième à la première avant le premier virage, creusait l’écart pour remporter une course en solitaire, dominant de bout en bout et réussissant comme à l’époque. Cette victoire est la septième que Marc a remportée à Austin, chaque fois qu’il a couru en MotoGP à l’exception de 2019 où il est tombé en tête. Le secret (ouvert) de Márquez à Austin, comme au Sachsenring ou en Aragon, c’est que la course tourne dans le sens inverse des aiguilles de l’horloge et donc il n’y a personne qui peut avec lui, puisqu’il est le pilote qui s’adapte le mieux dans les virages à gauche et est impitoyable.

Quartararo, vu pour la condamnation

Fabio Quartararo a fait un pas de géant sur le circuit d’Austin afin de remporter son premier titre MotoGP, un exploit qui pourrait culminer le 24 octobre à Misano, qui sera le théâtre du GP d’Emilia Romagna. Le Français sera champion d’Italie s’il devance Pecco Bagnaia, qui est déjà le seul pilote à pouvoir y prétendre à trois courses de la fin. La différence est maintenant de 75 points quand il en reste 75. Grande course celle de ‘El Diablo’, qui avec un grand rythme, très régulier, a suivi dans le sillage de Márquez et a géré ses options en pensant toujours au titre, limitant autant que possible. risques possibles. Quartararo, avec dix podiums en quinze courses, étant le seul à avoir marqué des points dans toutes les courses, réalisé en

Les États-Unis son premier « ballon de match », faisant un pas de plus vers un titre qu’ils ont plus que mérité.

La moto a fait la une ces derniers jours en raison des tragédies vécues. Los últimos accidentes en las categorías pequeñas y, especialmente, en las de formación, entre los que han costado la vida a Dean Berta Viñales, primo de Maverick, de 15 años, refrendan los peligros de este deporte y han levantado muchos comentarios, para todos goût. Je voudrais souligner qu’il semble audacieux ou une insulte à l’intelligence de blâmer Marc Márquez pour cela, pour son style de pilotage, mais je pense que nous devons tous trouver une formule pour arrêter ce taux élevé d’incidents. L’expérience des coureurs, leur âge, la puissance des vélos et le nombre de membres sur la grille sont des sujets à étudier sérieusement. Vous pouvez essayer de minimiser les risques, mais nous ne pouvons jamais oublier que la moto est un sport qui comporte des risques extrêmes.