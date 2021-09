L’analyse du GP des Pays-Bas de F1

09/05/2021 à 18:23 CEST

Max Verstappen était fort à Zandvoort et la victoire spectaculaire lui a permis de reprendre les commandes de la Coupe du monde. La bataille entre Max et Hamilton promet de fortes émotions dans la dernière ligne droite du championnat.

1/ Max met les points sur les i

Cette course a été soulignée sur son calendrier d’une manière particulière. Tout d’abord, c’était la première fois que je disputais une course à domicile et je l’ai fait avec une voiture gagnante et voulant me débarrasser de l’épine dans les « bagarres » à Silverstone et Budapest. Max a atteint son objectif, mettre les points sur les i. Il est sorti de Zandvoort plus fort que jamais, ajoutant à la pole position sa septième victoire de la saison en treize grands prix, un triomphe qui a subi une grande pression de Hamilton et Mercedes, qui ont utilisé Bottas comme écuyer de Lewis pour arrêter le Néerlandais. En revanche, Verstappen a réussi à reprendre la tête d’un championnat ouvert, passionnant, spectaculaire et incertain. Les trois points d’avantage qu’il a désormais sur l’éternel champion, qui n’abandonne jamais, entérinent ses options, mais j’insiste sur le fait que Hamilton est beaucoup Hamilton.

2/ La marée orange

L’ambiance qui a été vécue ce week-end à Zandvoort est impressionnante, un circuit spectaculaire, plein de fans qui lui ont donné une ambiance et une couleur uniques, centrés sur le héros local : Max Verstappen. La marée orange qui nous accompagne depuis quelque temps a vécu son apogée et, bien sûr, il est facile de faire un parallèle avec le boom que nous vivons en Espagne avec l’irruption de Fernando. Le boom d’Alonso a connu une vague si expansive qu’en 2007, après avoir remporté deux titres mondiaux et signé pour McLaren, un week-end unique a été vécu sur le Circuit de Catalunya, avec plus de 350 000 fans comptés lors d’un Grand Prix inoubliable. Cela a conduit à la tenue de deux courses dans le pays, mais l’audience a également diminué car les résultats de l’Asturien ont diminué en raison du manque de voiture compétitive, d’autant plus qu’il a quitté Ferrari fin 2014.

3/ Kimi ‘Kiitos’

Raikkonen, sans course, a été l’un des grands protagonistes du GP des Pays-Bas. Le Finlandais a annoncé la décision de mettre fin à sa carrière à la fin de la saison, quelque chose que l’on pressent depuis des semaines mais que l’on ne croit pas jusqu’à ce que ce soit une réalité. El finlandés, que ha brillado durante dos generaciones, será recordado por su apodo de Iceman, el hombre de hielo, por ser el último piloto que ha ganado un título con Ferrari (2007) y, sobre todo, por su carisma dentro y fuera de la piste. Difficile de traiter avec le journaliste, étant une personne hermétique, avare de mots, il a su se connecter avec le fan. Il est temps de lui dire, avec sincérité, ‘kiitos’ Kimi, merci in suomi, pour tout ce que vous avez donné à la F1. Enfin, il a également été protagoniste à Zandvoort car il n’a pas pu courir après avoir été testé positif au Covid et a été remplacé par Kubica.