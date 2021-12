L’analyse du médecin généraliste d’Arabie saoudite : Fin de crise cardiaque

12/05/2021 à 22:15 CET

Lewis Hamilton et Max verstappen Ils arrivent au dernier rendez-vous de la saison, dimanche prochain à Abu Dhabi, à égalité de points et avec de nombreux comptes en suspens à régler. La tension a débordé lors de la course la plus controversée lors de la première du GP d’Arabie saoudite.

1/ La mauvaise défaite de Verstappen

Lewis Hamilton Il a remporté sa huitième victoire de la saison en Arabie, la troisième consécutive et a mis le championnat au rouge avec une seule course à disputer. La première course à Djeddah n’a fait que souligner non seulement la rivalité entre Mercedes et Red Bull mais aussi l’inimitié croissante entre les Anglais et Max verstappen, qui n’a pas su digérer cette nouvelle pierre d’achoppement. Le Néerlandais a accumulé plusieurs erreurs qui l’ont empêché de gagner, comme l’échec dans le dernier virage du chrono alors qu’il était en pole, un mauvais premier départ en course, le transfert controversé de sa position avec Lewis au ralenti sur le droites, ne se prêtant pas à la traditionnelle photo du podium et montrant un énorme mal à perdre. Je l’ai défendu à plusieurs reprises, car il me semble être un grand pilote, nécessaire pour la F1, mais en Arabie il n’a pas eu de chance et il a perdu son caractère.

2/ Hamilton à l’aise au combat

Verstappen et Hamilton Ils affronteront le week-end prochain sur le spectaculaire circuit de Yas Marina la dernière course de la saison à égalité de points, dans une finale à couper le souffle dans laquelle celui qui finira devant l’autre sera finalement le champion. Si aucun d’entre eux ne termine, la course sera Max celui qui inaugure son record, tant que son rival n’ajoute pas le meilleur tour. Ce sera sans aucun doute un week-end d’émotions fortes. Lewis, qui a remporté les trois dernières courses et a déjà remporté cinq victoires à Abu Dhabi, est présenté comme le favori malgré la victoire de son rival la saison dernière. Il est évident que Hamilton, qui se bat pour un huitième titre qui fera de lui le coureur le plus titré de l’histoire, se sent à l’aise dans la bataille et la controverse. Il a amené son adversaire sur son terrain et son expérience fait le reste.

3/ Mighty gentleman est Mr Money

L’Arabie saoudite a fait ses débuts en Formule 1 avec controverse. D’abord à cause des limitations en termes de droits humains qui existent dans un pays qui veut s’ouvrir au monde par le sport, que ce soit en organisant des tournois internationaux de football, le Dakar ou maintenant la F1. Deuxièmement, en raison des limitations de sécurité sur le circuit urbain de Djeddah, qui est très rapide, avec peu d’adhérence et peu de failles, ce qui a conduit à divers accidents et chutes contre les murs tout au long du week-end. On, honnêtement, se demande comment la FIA fait des problèmes pour licencier des circuits comme celui de Catalogne et ensuite donner le feu vert avec des pistes comme celle saoudienne, qui s’est terminée à la veille du grand prix. J’entends que les affaires sont les affaires, mais je voudrais comprendre que dans un sport avec ce risque, la sécurité est avant tout et qu’elle n’est pas libre arbitre selon l’ampleur de la carrière de chacun.