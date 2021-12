Sophie Raworth a été annoncée comme présentatrice par intérim de l’émission phare du dimanche matin de BBC One, connue des téléspectateurs sous le nom de The Andrew Marr Show. La BBC a déclaré que Mme Raworth, 53 ans, présenterait le programme, temporairement intitulé Sunday Morning, à partir du 9 janvier. La nouvelle fait suite à la récente annonce de M. Marr selon laquelle il quittait la BBC après plus de deux décennies. M. Marr quitte le diffuseur pour présenter une émission sur LBC et devenir le principal commentateur politique du New Statesman.

Lors de l’annonce de son départ, M. Marr a déclaré: « Je pense que la politique et la vie publique britanniques vont traverser une décennie encore plus mouvementée, et comme je l’ai dit, je tiens à retrouver ma propre voix. »

Mme Raworth travaille pour la BBC depuis 1992, présentant News at Six.

Elle a également dirigé un documentaire en 2015, qui portait sur les règnes de la reine Elizabeth II et de la reine Victoria, intitulé « Le plus long règne ».

Mais Amy Burns a revu le programme pour l’Independent et a dénoncé la BBC et Mme Raworth pour un manque de « critique » des deux reines.

Mme Burns a écrit : » Elizabeth, Sophie nous a dit avec enthousiasme, » avait la touche commune » dès le premier jour. Pourquoi ? Parce qu’elle a été » élevée par des nounous écossaises normales « . Bien sûr, qui ne l’était pas ?

« Et Victoria, qui après la mort de son mari en 1861 a à peine mis les pieds en public, ‘travaillait toujours sans relâche dans les coulisses’, nous a-t-on assuré.

« S’il y a jamais eu une famille avec une histoire hollywoodienne, c’est bien celle-ci. Mais la BBC a fait de son mieux pour la couvrir.

« Aucune mention n’a été faite des multiples tentatives d’assassinat auxquelles Victoria a survécu.

« Et même s’il était agréable de voir Sophie suivre consciencieusement une Elizabeth impeccablement tournée dans ses devoirs d’État (à distance polie, bien sûr), je voulais en savoir plus sur son oncle renégat, Edward VIII, qui a radicalement abdiqué alors il pourrait épouser la divorcée américaine Wallis Simpson. »

Mme Burns a ajouté que Mme Raworth était « flagorneuse » envers la famille royale pendant le documentaire, et les histoires ont été présentées « d’une manière si suffisante et unilatérale – en passant sous silence de grands pans de l’histoire au cours du processus… c’était presque insupportable. visualisation. »

En 2015, Mme Raworth s’est entretenue avec Royal Central, discutant de la monarchie.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était son histoire royale préférée au cours de sa carrière, elle a déclaré le mariage du prince William et de Kate en 2011.

Mme Raworth a déclaré: « J’en ai couvert beaucoup maintenant au cours de mes années à la BBC, des funérailles de la reine mère aux jubilés d’or et de diamant de la reine, ainsi que la fête des enfants au palais et les célébrations du 80e anniversaire de la reine.

« Il est difficile d’en distinguer un, mais je pense que le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge est l’un des plus mémorables. J’étais dans un studio en face de l’entrée de l’abbaye de Westminster, avec une vue plongeante sur les événements.

« La foule était incroyable. Environ 20 millions de personnes étaient à l’écoute ce jour-là, ainsi que bien plus dans le monde. Huw Edwards et moi avons été autorisés à entrer dans l’abbaye la veille pour assister aux préparatifs.

« Je n’oublierai jamais l’odeur dans l’abbaye de toutes les fleurs et les arbres qui y ont été apportés. »

Mme Raworth a également été invitée à comparer les règnes de la reine Elizabeth II et de la reine Victoria, en se concentrant sur les défis auxquels elles étaient confrontées.

Elle a déclaré: « La reine Victoria et la reine Elizabeth ont régné à travers des périodes assez différentes de changements remarquables.

« Pour Victoria, c’était l’ère de l’Empire et de la révolution industrielle, pour Elizabeth, une ère de communication de masse, de technologie avec une bien plus grande liberté pour les gens et une plus grande tolérance dans la société.

« La reine Elizabeth est aussi un monarque qui a beaucoup voyagé, contrairement à Victoria, qui était la figure de proue d’un empire, et à l’impératrice des Indes, qu’elle n’a pas visitée. »