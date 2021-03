L’analyste Bitcoin PlanB prédit que le prix de la BTC augmentera au-dessus des prévisions controversées entre le stock et le débit ⋆ Crypto new media

L’analyste qui a appliqué pour la première fois le modèle stock-flux à Bitcoin a déclaré que la principale crypto-monnaie devrait augmenter cinq fois par rapport à ses niveaux actuels.

Selon l’analyste pseudonyme PlanB, BTC souffler au-delà le niveau de prix de 100 000 $ prédit par son modèle S2F d’origine, ainsi que l’augmentation au-dessus de 288 000 $, qui est le prix cible dans sa prévision S2FX modifiée.

«Clôture de décembre: 28 992 $. Fermeture de janvier: 33 141 $. Fermeture de février: 45 240 $. Prix ​​le 17 mars: 55 000 $.

Nous ne sommes que 3,5 mois dans le marché haussier du Bitcoin. À mon avis, BTC ne s’arrêtera pas à 100 000 $ et continuera à S2FX au niveau de prix moyen de 288 000 $ (le plus haut de tous les temps sera plus élevé). »

Le modèle S2F compare la quantité d’une marchandise en circulation divisée par la quantité produite chaque année. Il est traditionnellement utilisé pour analyser la valeur intrinsèque des métaux précieux tels que l’or et l’argent.

PlanB a publié son dernier modèle S2FX en avril 2020, dans lequel il prévoyait que Bitcoin atteindrait une capitalisation boursière de 5,5 billions de dollars et un prix de 288000 dollars entre 2020 et 2024 (lorsque la prochaine réduction de moitié se produira). À l’époque, BTC se situait sous les 9000 dollars.

L’analyste, qui dit être un Néerlandais dans la quarantaine et membre d’une équipe d’investissement institutionnel qui gère environ 100 milliards de dollars d’actifs, croit quiconque envisage d’ajouter Bitcoin à son portefeuille doit prêter attention à son rapport risque / récompense.

«L’élément clé n’est pas le risque / volatilité élevé de Bitcoin, mais ce rendement est plus élevé que le risque, l’asymétrie.

Même si vous n’investissez que 5% de votre portefeuille (et que vous ne pouvez donc perdre que 5% au maximum), le rendement moyen du portefeuille est de + 20%. BTC est le seul atout que je connaisse avec cette grande asymétrie. »

Don’t Miss a Beat – Abonnez-vous pour recevoir des alertes cryptographiques par e-mail directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez sur le Daily Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



Avertissement: Les opinions exprimées au Daily Hodl ne sont pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos propres risques et que toute perte que vous pourriez subir est à votre charge. Le Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.



Image en vedette: Shutterstock / Olivier Le Moal