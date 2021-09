L’analyste de crypto Scott Melker appelle Bitcoin Trading un «jeu de pouces», prédit deux altcoins prêts à rebondir

Le stratège et commerçant de crypto Scott Melker appelle le trading Bitcoin est un “jeu de pouces” car il voit un rebond à l’horizon pour deux altcoins.

Melker dit à ses 573 800 abonnés sur Twitter qu’il s’attend à ce que Bitcoin continue de progresser vers son objectif à 52 956,27 $.

« Le trading BTC peut être un jeu de pouces. Les fausses nouvelles de Walmart ont presque fait balayer mon arrêt – manqué d’environ 30 $.

Maintenant, le prix est en hausse de 10 %, et je suis 10x plus élevé.

Pas mal.”

Source : Scott Melker/Twitter

Melker ajoute qu’il continue d’être optimiste à long terme sur Bitcoin sur la base de ses fondamentaux.

« Les graphiques sont un mème. Nous aimons tous les graphiques. Ils sont parfaits pour le trading, mais à la toute fin de la journée, Bitcoin va augmenter car [it’s a] actif déflationniste dans un monde inflationniste. Il n’y a aucune raison d’être baissier sur le Bitcoin à long terme.

En regardant d’autres actifs cryptographiques, un altcoin sur le radar de Melker est le système d’exploitation basé sur la blockchain Tron (TRX). Le crypto-trader s’attend à ce que Tron recule légèrement avant de retirer sa résistance immédiate à 0,11 $ et de remonter à 0,18 $.

“Ce que vous voulez, c’est voir une sorte de signalement ici (0,09 $), puis l’acheter dans cette zone (0,11 $) et même en dehors de ces sommets (0,12 $.”

La prochaine étape est la plate-forme de gestion de la chaîne d’approvisionnement VeChain (VET), qui, selon le stratège en cryptographie, doit briser sa résistance immédiate pour déclencher une augmentation supérieure à 0,27 $.

« Je veux vraiment être au-dessus de 0,15 $ à ce stade… C’est une résistance tellement clé… L’EFP est un projet tellement énorme, de vrais partenariats. Ça va faire exceptionnellement bien.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

