L’analyste de crypto Van de Poppe prédit un chiffre à six chiffres pour Bitcoin

Une ligne de tendance baissière majeure et le plus haut de septembre de 52,9 000 $ ont été cassés cette semaine. En conséquence, il est tombé sous la zone de résistance technique et en chaîne de 55 000 $ à 58 000 $.

Une consolidation ou un petit retrait est nécessaire avant la prochaine grande ascension. BTC se négocie maintenant au-dessus du sommet clé de 52,9 000 $ en septembre. Bitcoin doit fermer au-dessus du piège à ours chaque semaine pour continuer la percée.

BTC/USDT : Source : TradingView

Une clôture hebdomadaire supérieure à 52,9 000 $ augmente la probabilité de retester la zone de résistance de 55 000 $ à 58 000 $. La résistance s’affaiblit lorsqu’elle est testée, augmentant la probabilité d’une rupture de marché si suffisamment d’acheteurs se joignent. Selon l’expert en crypto-monnaie Michael van de Poppe, Bitcoin (BTC) atteindra six chiffres dans le cycle haussier actuel.

Van de Poppe a tweeté :

« Donc, nous obtenons de l’action latérale, observons le plus haut historique… et nous supposons alors probablement que nous allons atteindre 250 000 $ ou plus. »

La correction pourrait faire baisser les prix

Selon l’expert en cryptographie, le support actuel de Bitcoin se situe entre 49 800 $ et 51 000 $, après avoir dépassé les 55 000 $ pour la première fois depuis mai.

Van de Poppe prédit une baisse du Bitcoin entre 40 000 $ et 44 000 $ en cas de correction. Au contraire, Van de Poppe s’attend à ce que Bitcoin évolue avant de franchir le sommet actuel de 64 804 $.

L’expert en crypto-monnaie s’attend à ce que Bitcoin suive une tendance similaire, passant d’environ 15 000 $ à un peu plus de 63 000 $ avant peut-être d’atteindre un nouveau sommet historique d’au moins 250 000 $. Selon CoinMarketCap, le prix du Bitcoin est aujourd’hui de 55 190,35 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 35 531 840 615 USD.

