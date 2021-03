L’analyste de recherche de Palm Beach, Teeka Tiwari, publiera son prochain choix pour la cryptographie d’un billion de dollars

Le marché des crypto-monnaies fait face à l’un de ses plus grands marchés haussiers de l’histoire récente alors que la demande de crypto-monnaies, de NFT et de finance décentralisée (DeFi) ne cesse de croître. Bitcoin (BTC), le plus grand crypto, se négocie à 58823 $, au moment de la rédaction, le plaçant à une capitalisation boursière de 1,097 billion de dollars après une solide croissance de 948% au cours de la dernière année.

Teeka Tiwari de Palm Beach Research Group, un passionné de crypto, et un analyste publieront sa prédiction d’une nouvelle crypto qui rejoindra bientôt Bitcoin dans la fourchette de capitalisation boursière des billions de dollars. Dans un prochain événement de webinaire, «Crypto’s Next Trillion Dollar Coin», qui se tiendra le 31 mars 2021 à 20 h HE, Tiwari révélera la prochaine crypto-monnaie et «où il pense que l’argent réel sera gagné dans le boom de la crypto de 2021 ».

Selon le site Web du Palm Beach Research Group, les émissions et les webinaires de Teeka dans le passé ont aidé les investisseurs à réaliser des profits insensés dans la cryptographie et il a l’intention de créer les mêmes résultats pour ses abonnés dans le prochain webinaire.

Teeka Tiwari est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et un cadre de Wall Street qui s’est fait un nom parmi les cercles de crypto. Il a été un contributeur régulier au FOX Business Network. Il est apparu sur FOX News Channel, CNBC, ABC’s Nightline, The Daily Show avec Jon Stewart et des chaînes de télévision internationales.

Teeka a été l’un des premiers à adopter le Bitcoin, ayant acheté son premier Bitcoin à 428 $ en 2016 et appelant une capitalisation boursière d’un billion de dollars.

La société de recherche en analyse d’investissement, Palm Beach Research Group, propose à ses clients particuliers et institutionnels une gamme de produits de conseil en investissement (payants et gratuits), notamment le «Palm Beach Daily», «Palm Beach Insider» et «The Palm Beach Letter». La société emploie certains des meilleurs analystes d’investissement de Wall Street et des plus grandes sociétés financières du monde entier.