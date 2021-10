L’analyste Gareth Soloway révèle un déclencheur probable de l’ascension de Bitcoin à 500 000 $ ZyCrypto

Publicité





Gareth Soloway prédit l’effondrement imminent du dollar et de toutes les autres devises mondiales à l’avenir alors que Bitcoin continue de recevoir un soutien écrasant de la part des citoyens du monde entier.

S’exprimant lors du Future Blockchain Summit tenu à Dubaï, dans ce qu’il a qualifié de « réaction en chaîne » de ce qui se passe actuellement, l’analyste technique a affirmé qu’avec la montée en flèche continue du bilan de la FED associée aux taux d’intérêt que le gouvernement veut juste rester plus bas conduirait finalement à un effondrement du système.

« Vous ne verrez plus la FED sous sa forme actuelle. Ce sera en quelque sorte aboli », a-t-il déclaré.

‘Le temps de la FED est presque écoulé‘

Il a fait valoir que la création de la FED il y a 108 ans pour surveiller l’inflation et les taux d’emploi sur le marché américain était le début de sa fin.

« Si vous voulez maintenir un taux de chômage bas à tout moment, ce que veut faire la Fed, vous devez constamment stimuler l’économie, n’est-ce pas ? en imprimant de l’argent et en maintenant les taux d’intérêt bas », a-t-il dit, « vous ne pouvez pas être le parent qui gâte l’enfant et aussi être celui qui est intransigeant et dire que nous allons augmenter les taux d’intérêt parce que les taux d’inflation deviennent incontrôlables «

L’expert a également prédit qu’après le départ de la FED, un nouvel organisme apparaîtra et sera en charge de la monnaie numérique qui pourrait éventuellement être utilisée dans le monde entier comme monnaie de réserve.

La « maman crypto » de la SEC, Hester Peirce, a également déjà fait écho au sentiment que les fournisseurs de services de l’industrie de la crypto devraient bénéficier d’un délai de grâce avant que des réglementations claires puissent être rédigées et approuvées, proposant un organe indépendant pour surveiller les jetons numériques et l’industrie de la crypto.

Bitcoin atteindra 500 000 $

Alors que Gareth soutenait qu’il était un trader à court terme, il pariait sur Bitcoin atteignant 500 000 $ à long terme.

Graphique BTCUSD par TradingView

Il a noté que lorsque cela se produirait, ce serait un tournant pour Bitcoin, car l’actif aurait remplacé l’or en tant que monnaie de réserve mondiale. Actuellement, l’or a une capitalisation boursière d’environ 11,215 T avec Bitcoin actuellement à 1,15 billion de dollars, ce qui ne représente qu’environ 10 % de la valorisation de l’or.

Cependant, l’attrait de Bitcoin et son adoption fulgurante dans tous les domaines, faisant en sorte que plus de gens le considèrent comme une meilleure version que l’or, pourraient le propulser pour capturer et dépasser la part de marché du métal précieux.

Gareth avait déjà prédit que Bitcoin pourrait chuter avant de gagner suffisamment de vapeur pour monter en flèche. Il dit maintenant qu’avec le mouvement actuel, il fera un achat à long terme de l’actif une fois qu’il aura effectué un retrait, avertissant qu’il a toujours un biais court.