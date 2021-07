L’analyste Jason Pizzino dit que Bitcoin doit maintenir un niveau crucial pour maintenir le rallye, met à jour Cardano Outlook Crypto new media

Le crypto-trader et analyste de marché populaire Jason Pizzino affirme que Bitcoin doit maintenir un niveau de prix crucial pour avoir une chance de se rallier à 47 000 $.

Dans une nouvelle vidéo, il souligne que malgré la récente montée en puissance de la dynamique haussière, BTC doit encore se consolider au-dessus d’une zone de support clé afin d’éviter un piège à taureaux.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois. Nous avons besoin de tenir et de consolider au-dessus de nos grandes zones. Alors [the] Majeur [zone] est d’environ 36 000 $… Vous pouvez voir beaucoup de nos niveaux de 50 % sortir à 35 000 $, et nous avons des sommets à 36 000 $. Donc, si nous pouvons consolider au-dessus de cela, cela nous donnera la force de passer à l’étape suivante, le prochain tremplin, qui est d’environ 42 000 $, puis le prochain tremplin à 47 000 $.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 39 727 $, selon CoinGecko.

En jetant un coup d’œil à la plate-forme de contrat intelligent Cardano (ADA), Pizzino affirme que l’altcoin continue de montrer des signes de faiblesse contre Bitcoin.

“L’idée ici est que nous voulons échanger ou acheter dans une tendance haussière. Le [ADA/BTC] graphique est toujours dans une tendance baissière. Ce [0.000033 BTC ($1.30) level] on dirait qu’il essaie vraiment de tenir, mettez-le dans un jour vert et commencez à maintenir certains niveaux de BTC. C’est vraiment éprouvant, mais nous n’obtenons tout simplement pas ce recul. Donc Cardano contre Bitcoin a toujours une tendance à la baisse.

En regardant l’ADA/USD, Pizzino dit que même si la paire montre une certaine force, elle doit passer au-dessus d’un niveau de résistance crucial pour maintenir sa tendance haussière.

« Cardano/USD, bien sûr, a une tendance à la hausse parce que Bitcoin/USD est en hausse… Nous venons de franchir 50 % (niveau de 1,26 $)… Nous devons rester au-dessus de 1,30 $ et garder cela pour avoir un peu d’espoir…

Et je regarde un peu plus une période de temps à plus long terme que juste le quotidien ou les quatre heures. J’attends qu’un creux solide soit mis en place, puis nous commençons à rompre à nouveau. »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette: Shutterstock / Art de décor charmant