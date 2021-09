L’analyste Ming-Chi Kuo s’attend à ce que le nouveau MacBook Air avec Apple Silicon de nouvelle génération arrive au troisième trimestre 2022

in

Le MacBook Air M1 a fait ses débuts il y a près d’un an à ce stade, à l’automne 2020, en grande pompe et avec un excellent accueil critique. Cependant, il semble que les clients devront attendre un certain temps pour la prochaine grande mise à jour.

L’analyste Ming-Chi Kuo dit que le nouveau MacBook Air avec Apple Silicon mis à niveau (M2 ?) ne devrait pas arriver avant le troisième trimestre 2022 ou, en d’autres termes, dans environ un an. La production de masse commencera à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre.

C’est un peu un retard par rapport à la chronologie précédemment publiée de Kuo au milieu de 2022. En plus des composants internes de nouvelle génération, ce nouvel Air devrait comporter une refonte du châssis similaire à celle de l’iMac M1.

À court terme, Kuo prédit également une détérioration des perspectives des ventes du MacBook Air actuel. Les pénuries de composants sont le facteur déterminant, en plus d’une diminution de la demande de machines de travail à domicile à mesure que la pandémie s’estompe (espérons-le).

Peut-être que dès le mois prochain, Apple poursuivra le déploiement d’Apple Silicon avec le lancement d’un nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, avec une puce « M1X » plus puissante à l’intérieur.

