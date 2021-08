L’analyste principal de PrimeXBT déclare que le prix du XRP pourrait augmenter

Pour Parrainer

Le XRP a rebondi la semaine dernière après l’annonce de l’utilisation de Ripple pour les envois de fonds du Japon vers les Philippines.

XRP a fait face à une adversité presque infinie, mais continue de faire preuve de résilience sur le marché. Ripple continue également de faire avancer son modèle commercial malgré les combats en cours avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Par exemple, la dernière collaboration de transfert de fonds du Japon aux Philippines avec SBI Remit a été saluée par le marché avec un énorme rebond de 20 %. L’élan décisif des haussiers est venu avec suffisamment de force pour briser la résistance à la tendance baissière de trois mois.

XRP brise la résistance à la tendance baissière.

XRP a passé les trois derniers mois dans une tendance à la baisse extrême avec le reste du marché de la cryptographie. Le prix des crypto-monnaies en général, y compris le XRP, a perdu plus de 50% de ses bénéfices.

Avec le support du XRP, la rupture de la résistance à la tendance baissière et des nouvelles positives derrière lui, un retour à 1 $ ou plus est possible, selon l’analyste de PrimeXBT Kim Chua.

L’objectif à double fond pourrait être étendu à 1 $ US ou plus, selon Chua

L’objectif technique pour une formation à double fond est d’environ 0,88 $, mais si le sentiment plus large du marché de la cryptographie redevient haussier, cela pourrait aider à faire encore plus pousser les prix du XRP. Avant qu’une offre de 0,88 $ ou plus ne soit faite, le XRP pourrait faire face à une certaine résistance aux alentours de 0,80, poursuit Chua.

La barrière elle-même n’est pas trop forte ; Par conséquent, à moins qu’il n’y ait une correction plus profonde ou des nouvelles dévastatrices dans les crypto-monnaies, XRP devrait prolonger le rallye actuel et atteindre l’objectif technique à double fond, ajoute l’analyste.

Mettre fin au procès contre la SEC pourrait conduire à un “drame intéressant” et à une volatilité accrue

Étant donné que Ripple et le jeton XRP natif ne sont pas étrangers aux partenariats, cela pourrait nécessiter une collaboration colossale ou peut-être des développements plus positifs autour du procès de la SEC pour accroître la volatilité.

Ripple semble également bien défendre son cas, prenant même le dessus, mettant suffisamment l’accent sur la SEC pour engager des conseils juridiques supplémentaires. Chua note qu'”un drame intéressant” pourrait être en cours alors que le procès tire à sa fin.

À propos de Kim Chua, analyste de marché principal pour PrimeXBT:

Kim Chua est un spécialiste du commerce institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend aux grandes banques, notamment Deutsche Bank, China Merchants Bank, et plus encore. Plus tard, Chua a lancé un fonds spéculatif qui a régulièrement atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans. Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de trading pour compte propre afin de transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit activement de près les marchés crypto et traditionnels et est impatient de trouver de futures opportunités de trading et d’investissement alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

