Les électeurs d’Austin, au Texas, ont adopté une proposition lors des élections de samedi pour rétablir l’interdiction du camping dans certains espaces publics, une victoire pour ceux qui cherchent à lutter contre les sans-abri de la ville qui vivent dans des tentes le long des rues.

La mesure du scrutin, connue sous le nom de Proposition B, a passé de 57% à 43%, selon les résultats des élections.

Il comprend l’interdiction de «s’asseoir ou de s’allonger sur un trottoir public ou de dormir à l’extérieur dans et à proximité du centre-ville et de la zone autour du campus de l’Université du Texas», certains types de sollicitation et «de camper dans tout espace public non désigné par le Département des parcs et des loisirs. »

Le groupe qui a demandé l’ajout de la proposition au scrutin, Save Austin Now, a célébré sa victoire samedi soir. Le cofondateur Matt Mackowiak a déclaré sur les réseaux sociaux: «La victoire décisive de ce soir pour @saveaustinnow est un message clair à @MayorAdler et @GregCasar qu’une majorité d’Austinites ne tolérera plus les politiques ratées qui nuisent au niveau de vie.»

Le groupe avait plaidé contre la déréglementation du camping public et de la sollicitation pendant qu’il collectait des fonds et recueillait des signatures de pétitions, et avait publié une vidéo d’exemples en avril pour illustrer son problème:

«Chaque jour, les Austinites souffrent du free-for-all associé à la déréglementation par la ville de tous les campings publics et à la mendicité agressive», déclare le site Web de Save Austin Now. «La criminalité a grimpé en flèche de 43%. Nous sommes sur la bonne voie pour plus de meurtres cette année qu’au cours des 3 dernières années combinées. L’anarchie n’aide pas les sans-abri et n’aide pas Austin.

Parmi les opposants à l’interdiction figuraient le maire d’Austin Steve Adler (D), la Ending Community Homelessness Coalition (ECHO), Homes Not Handcuffs et l’entreprise de crème glacée Ben & Jerry’s, comme détaillé par le point de vente local KXAN.

Ben & Jerry’s, qui s’engage souvent dans l’activisme politique, a écrit sur les réseaux sociaux avant le vote: «Nous ne serons jamais en mesure de sortir de la crise du sans-abrisme»:

