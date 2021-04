Lance Armstrong est accusé de “ dopage technologique ”

04/09/2021

Activé à 10:57 CEST

Lance Armstrong revient au centre de l’actualité. En 2013 il avouait s’être dopé lors de ses apparitions aux Tours de France, étant dépossédé ainsi des 7 occasions où il a été champion, mais maintenant, il est également accusé d’avoir fait du «dopage technologique».

Le chef de l’Agence française antidopage entre 2006 et 2015, Jean-Pierre Verdy, Il s’est dit convaincu que l’ex-cycliste américain aurait utilisé un moteur pour améliorer ses performances. Il l’a fait à travers son livre «Dopage: Ma guerre contre les tricheurs» (Dopage: ma guerre contre les tricheurs).

S’adressant à ‘Le Parisien’, il ne s’est pas mordu la langue en commentant: “Lance Armstrong est la plus grande arnaque. Avec une complicité à tous les niveaux. Il a reçu un traitement spécial. Beaucoup m’ont dit que je ne devais pas aborder les légendes, que j’allais me retrouver seul. Mais si les légendes sont basées sur quelque chose … aussi je pense que j’avais un moteur sur le vélo“.

Déclarations dures dans lesquelles il a poursuivi en déclarant que: “J’ai toujours les images dans ma tête d’une étape de montagne où il a laissé tout le monde au sol. À la fin de l’étape, J’appelle tous les spécialistes que je connais et ils ne comprennent pas comment leur performance est possible, même avec EPO. Quelque chose n’allait pas et tous les spécialistes m’ont dit la même chose. Cependant, ce sont des gens du milieu qui connaissaient bien la course. Ce n’est pas l’OEB qui a fait la différence. “

Pour le moment, ses déclarations ne sont pas fondées, puisqu’elle ne dispose d’aucun document, preuve ou preuve que tel était le cas. Nous verrons si le cas avance ou si l’utilisation d’un moteur est enfin découverte.