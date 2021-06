Lance Bass et son mari attendent des jumeaux via une mère porteuse ⋆ .

Lance Bass et son mari Michael Turchin ont annoncé la nouvelle passionnante d’une manière unique (Photo: TikTok/Lance Bass)

Lance Bass et son mari Michael Turchin ont annoncé qu’ils attendaient des jumeaux via une mère porteuse après des années d’essais.

La star de NSYNC, 42 ans, et son mari, 34 ans, ont annoncé la douce nouvelle sur TikTok dans une fausse vidéo d’horreur.

Réagissant au son des voix d’enfants, le couple dit avec terreur : « Il y a quelque chose dans cette maison.

En allant enquêter, le couple aperçoit les silhouettes sombres de deux enfants.

“À venir cet Halloween”, taquine la vidéo, avant d’ajouter: “Deux petits pains au four.”

Lance et Michael, qui se sont mariés en 2014, ont également révélé qu’ils attendaient un garçon et une fille et se sont confiés sur le parcours difficile qu’ils ont dû faire pour devenir parents.

L’année dernière, la mère porteuse du couple a fait une fausse couche. C’était leur neuvième tentative de FIV.

“En raison de ce que nous avons vécu ces quatre dernières années, nous avons été très prudents pour nous enthousiasmer”, a expliqué Lance à People. «Et c’est un peu nul parce que lorsque vous découvrez que vous êtes enceinte, vous voulez célébrer avec votre famille.

«Vous commencez déjà à planifier leur avenir dans votre tête, mais nous avions tellement peur parce que nous ne voulions pas revivre la douleur de les perdre. Nous avons parlé à nos amis et à notre famille de la neuvième semaine, lorsque nous nous sommes enfin sentis à l’aise. Tu penses que tu vas lui jeter un sort ou quelque chose comme ça.

Lance et Michael se sont mariés en 2014 (Photo: .)

Le chanteur a ajouté à propos de leurs difficultés avec la FIV: “J’ai l’impression que c’est une chose si courante. Et c’est super que nous puissions en parler parce que souvent je croirais que les couples se sentent très seuls dans cette situation. Mais savoir que d’autres personnes vivent exactement la même chose, c’est vraiment réconfortant.

Lance, qui a composé NSYNC aux côtés des co-stars Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, s’était déjà avéré être le meilleur oncle.

L’année dernière, il n’a pas pu résister à s’extasier sur la nouvelle arrivée de Justin et Jessica Biel.

Nouvelles du Showbiz américain



Lance n’a pas divulgué beaucoup plus de détails et lorsqu’il a appuyé sur le nom du bébé, il s’est assuré de ne pas le dire.

“C’est une bonne question”, a-t-il plaisanté, ajoutant: “Justin me tuerait!”

Nous sommes sûrs qu’il sera un papa incroyable !

