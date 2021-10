Lance Bass et son mari Michael Turchin accueillent des jumeaux, Violet Betty et Alexander James, après 7 ans ensemble

Lance Bass est officiellement papa pour la première fois ! L’ancien de *NSYNC et son mari, Michael Turchin, ont accueilli leurs premiers enfants ensemble, les jumeaux Violet Betty et Alexander James. Les paquets de joie sont arrivés via une mère porteuse le mercredi 13 octobre, ont annoncé les papas passionnés dans des publications distinctes sur les réseaux sociaux.

Le premier à faire leur arrivée était son fils Alexander, né à 13h24, pesant 4 livres et 14 onces et mesurant 18,5 pouces de long, selon l’acte de naissance que Bass a partagé avec les fans. Little Violet a suivi de près, arrivant juste une minute plus tard à 13h25, pesant 4 livres et 11 onces et mesurant 17,5 pouces de long. Les petits sont nés au St. Joseph Medical Center de Tacoma, Washington, et Bass a annoncé jeudi que « les bébés dragons sont arrivés !! » Bass a ajouté qu’il « ne peut pas exprimer combien d’amour je ressens en ce moment » et a remercié les fans « pour tous les vœux » avant de demander avec humour « comment changer une couche ??! Ahhhhhhhh! »

« Présentation des nouveaux membres de la famille Turchin-Bass : Violet Betty et Alexander James », a écrit Turchin dans son propre article, qui comprenait également les certificats de naissance. « Ils sont de la pure perfection et oui, cela inclut les dizaines de caca que nous avons déjà traités. Nos cœurs sont (sic) pleins !!! Merci à tous pour vos vœux. »

Bass et Turchin, mariés depuis 2014, ont annoncé en juin qu’ils attendaient des jumeaux. Le couple a partagé la nouvelle passionnante via une fausse bande-annonce de film d’horreur pour Two Buns in the Oven, partageant que leurs jumeaux « arrivaient cet automne ». S’adressant à PEOPLE au sujet de l’actualité à l’époque, le couple a révélé que cela avait « été tout un voyage », faisant référence à des années de tentatives de maternité de substitution, à des traitements de FIV échoués et à une fausse couche. Bass a ajouté qu’il avait hâte de voir ses enfants développer un lien fort, déclarant que « c’est juste une relation vraiment spéciale et je suis ravi de voir cela se jouer avec nos enfants ».

Après s’être rencontrés pour la première fois lors d’une fête d’anniversaire à Palm Springs en 2010 et avoir déclenché une romance en décembre 2011, Bass et Turchin se sont fiancés en septembre 2013. Ils se sont mariés au somptueux Park Plaza Hotel de Los Angeles en décembre 2014 avec une cérémonie de 15 minutes. avec une liste d’invités comprenant Joey Fatone, le chanteur des Backstreet Boys AJ McLean, Emmanuelle Chriqui, Lisa Vanderpump, Cheryl Burke, Carmen Electra et Kris Jenner.