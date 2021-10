Lance Bass et son mari Michael Turchin accueillent des jumeaux

Lance Basse dit bye, bye, bye à un peu de sommeil parce qu’il est officiellement papa de jumeaux !

Les NSYNC star et son mari, Michael Turchin, sont enfin une famille de quatre personnes après la naissance de leurs deux bébés, a confirmé le couple le jeudi 14 octobre. Les parents pour la première fois ont accueilli leur fille Violette Betty et ils sont Alexandre Jacques via une mère porteuse.

« Les bébés dragons sont arrivés !! » la chanteuse a jailli sur Instagram. « Je ne peux pas exprimer tout l’amour que je ressens en ce moment. Merci pour tous ces gentils voeux. Cela signifiait beaucoup. Maintenant, comment change-t-on une couche ??! Ahhhhhhhh. »

Lance a taquiné leur arrivée le 13 octobre, écrivant sur son histoire Instagram, « Ici, c’est parti », avec une photo d’hôpital des lits pour « Baby A » et « Baby B » tous installés.

Leur naissance survient près de quatre mois après que le représentant de la chanteuse a confirmé la grossesse le 1er juin, en disant à E! News que Lance et Michael étaient « très excités à l’idée de devenir une famille de quatre personnes ! »