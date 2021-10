Lance Bass et son mari ont accueilli des jumeaux

15 octobre 2021 / Publié par : Emily

Ils sont là. Lance Basse et son mari, Michel Turchin, accueilli des bébés jumeaux via une mère porteuse le 13 octobre. Hier soir, Lance a annoncé la nouvelle en publiant leurs certificats de naissance sur Instagram; leurs noms sont Violette Betty et Alexandre James. Dans la légende, Lance écrit que « les bébés dragons sont arrivés » et demande : « Comment change-t-on une couche ??! Ahhhhhh ! » Salope, tu ferais mieux de le découvrir, tu as deux dragons nouveau-nés, ces petits putains de feu de merde !

Voici l’annonce de naissance de Lance, qui a suscité des commentaires de félicitations de célébrités comme Cheyenne Jackson, Gabrielle Union, et Barbara Jean de Reba :

Violet est née la première, à 13h23. Elle pesait 4 livres et 11 onces. Alexander est arrivé une minute plus tard, pesant 4 livres, 14 onces. Un Google paresseux dit que les nouveau-nés jumeaux pèsent généralement moins que les bébés célibataires (« Tous les bébés célibataires! »… ugh, je suis vraiment désolé), et ont tendance à arriver plus tôt que prévu. Il y a quelques mois, Lance a dit à People que les jumeaux devaient arriver début novembre, mais il y a quelques semaines, il a posté une vidéo sur TikTok annonçant qu’ils devaient arriver le 13 octobre :

@lancebass @michaelturchin et moi allons officiellement être parents le 13 octobre ! #halloween #bébés #gaytok #lgbtq #jumeaux Let’s Groove – Absolutesnacc

Donc Lance, 42 ans, est obsédé par Halloween. À cette période de l’année, la plupart de ses vidéos sur les réseaux sociaux le montrent en train de sauter d’un coin à l’autre et d’effrayer Michael, 34 ans. Il y a quelques mois, il a dit à People qu’il souhaitait que ses enfants arrivent avant Halloween, afin qu’ils puissent être des « bébés d’Halloween ». Eh bien, ils l’ont fait, alors préparez-vous pour tant de photos de bébés dans des costumes effrayants. Pensez qu’Anne Geddes rencontre Tim Burton.

Lance a partagé que lui et Michael attendaient en juin. Au fil des ans, le couple a subi de nombreuses tentatives de maternité de substitution infructueuses, des traitements de FIV et une fausse couche. Le couple voulait vraiment des jumeaux car Michael est un jumeau garçon-fille et sa sœur est sa meilleure amie. Avoir deux bébés signifiait également qu’un bébé avait été fécondé avec le sperme de Lance et l’autre avec celui de Michael. Aucun mot sur lequel est lequel, mais je suis sûr que nous le découvrirons lorsque les jumeaux vieilliront un peu et que l’un d’eux commencera à pousser son petit entrejambe en couches lorsqu’une chanson de *NSYNC retentira. Leurs premiers mots ? « Où est l’oncle Justin ? »

Photo : Instagram