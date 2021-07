Lance Bass fait des déclarations percutantes sur le fait d’être « tenu à l’écart » de Britney Spears au milieu de la conservation

Lance Bass montre son soutien à Britney Spears au milieu de son dossier de tutelle en cours. Quelques jours seulement après que Spears a demandé que des accusations formelles soient portées contre son père Jamie Spears, qui reste aux commandes de la succession de sa fille, pour ce qu’elle a décrit comme “des abus de conservation”, la star de NSYNC a révélé qu’il avait été ” tenu à l’écart ” de la chanteuse au milieu d’elle. 13 ans de tutelle.

Bass a soulevé les allégations choquantes lors d’une interview sur le podcast Heather Dubrow’s World de PodcastOne, dont un clip a été rapporté pour la première fois par Us Weekly. Dans l’interview publiée le vendredi 23 juillet, Bass a déclaré à Dubrow qu’en dépit d’être amis depuis les années 90, alors qu’ils devenaient tous les deux des célébrités, il ne lui avait pas “parlé depuis des années”. Bass a déclaré que lui et Spears ont été ” tenus à l’écart l’un de l’autre pendant un certain temps ” ” Il a ajouté: ” Je ne sais pas exactement ce dont elle a besoin, mais je sais qu’elle, pour moi – [from] ce que je vois – est assez sain d’esprit pour choisir son propre peuple.”

Une attention accrue a été accordée à la tutelle de Spears et au mouvement #FreeBritney après la sortie de The New York Times Presents: Framing Britney Spears. Peu de temps après, Spears a livré un témoignage émouvant devant le tribunal en disant à un juge : “Cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien”. S’exprimant à nouveau sur l’affaire en juillet, la chanteuse de “Toxic” a parlé davantage des abus qu’elle a déclarés avoir subis, déclarant à un juge que chaque aspect de sa vie avait été contrôlé, jusqu’à son régime alimentaire. Elle a déclaré que les membres de la tutelle “essayaient de me tuer… s’il ne s’agit pas d’abus, je ne sais pas ce que c’est” et a demandé “une enquête sur mon père”, ajoutant qu’elle “voudrait inculper mon père de tutelle”. abus. Je veux porter plainte contre mon père aujourd’hui.”

Bass a déclaré qu’il soutenait la motion de la chanteuse pour se distancier de son père, disant à Dubrow: “Je pense qu’elle doit être loin de son père. Elle doit choisir ses propres personnes pour diriger cette tutelle, si elle en a même besoin, surtout quand choisir son avocat. La demande de Spears d’engager son propre avocat a été acceptée en juillet, Spears embauchant Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral. Bass a déclaré que de son point de vue, “il y a une image plus grande ici… La principale chose qui me préoccupe, ce sont les systèmes judiciaires et ce juge. Si cela est vraiment vrai, alors nous devons regarder ce juge, n’est-ce pas? Parce que cela signifie qu’ils sont corrompus. Je ne sais pas, c’est effrayant.