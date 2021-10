Lance Bass, le membre du NSYNC arnaqué par Lou Pearlman

.

Lance Bass a parcouru un long chemin depuis qu’il est devenu célèbre en tant qu’adolescent et membre de NSYNC lorsque le groupe de garçons s’est formé en 1995 sous la direction de Lou Pearlman.

Bass a maintenant 40 ans et rêve de fonder une famille. Mais l’ombre que Pearlman a laissée sur sa carrière ne s’est pas complètement estompée. Bass a parlé à ABC 20/20 du stratagème de Ponzi qui a stimulé sa carrière dans un épisode intitulé « The Hitman: From Pop to Prison », qui a été diffusé à l’origine en décembre 2019. L’épisode a été diffusé à nouveau en juillet 2020 sur ABC. .

Voici ce que vous devez savoir :

Lance Bass est marié à Michael Turchin et ils auront des jumeaux dans moins d’un mois

Lance Bass et son mari, Michael Turchin, persévèrent dans leur rêve de fonder une famille après plusieurs tentatives infructueuses. Bass a dit à E! News en août 2019 qu’ils s’attendaient à avoir des jumeaux. À l’époque, ils en étaient à leur septième don d’ovules et étaient optimistes quant à une grossesse.

Enfin, en juin 2021, la grande nouvelle est arrivée : Celebrity Land a annoncé que Bass et Turchin seraient parents de jumeaux. Les enfants devraient naître début novembre.

« C’est tout un processus », a-t-il déclaré. « Nous ne savions pas dans quoi nous nous embarquions. Mais c’est une belle expérience. L’amour qui entoure la FIV, des médecins à la mère porteuse, est un beau cadeau. »

Lance Bass a une valeur nette de 22 millions de dollars et dit avoir perdu 100 millions de dollars contre Lou Pearlman

Lance Bass avait une valeur nette de 22 millions de dollars en 2019, mais il lui a fallu beaucoup plus de temps pour atteindre le succès financier qu’il ne l’aurait semblé avec le succès de NSYNC. Alors que le groupe de garçons gagnait des millions de dollars, Lou Pearlman a remis aux membres des chèques qui dépassaient à peine le salaire minimum.

Il a estimé qu’il avait perdu environ 100 millions de dollars contre Pearlman lorsque le groupe est devenu célèbre.

« Vous devez comprendre qu’à cette époque, NSYNC était une entreprise d’un milliard de dollars. Un milliard par an. Alors, vous savez, faites le calcul ! », a-t-il déclaré lors d’une interview avec E! Nouvelles.

Le groupe a gagné 90 millions de dollars pour leur « Pop Odyssey Tour » et près de 30 millions de dollars pour le « Celebrity Tour », les deux tournées faisant la promotion de l’album de 2001 « Celebrity ». « No Strings Attached » a vendu 2,42 millions d’albums au cours de sa première semaine de sortie.

Lance Bass reste mitigé sur la mort de Lou Pearlman

L’ancien membre de NSYNC, Lance Bass, a déclaré à ABC 20/20 qu’il avait des sentiments mitigés à la mort de Lou Pearlman. Pearlman avait été le manager de NSYNC, des Backstreet Boys et d’autres groupes de garçons, devenant un magnat de l’industrie. Il a conduit Bass et d’autres à la gloire, même en prenant la plupart de leurs revenus et en trompant les investisseurs. Bass a déclaré à 20/20 que la mort de Pearlman en prison signifiait qu’aucune des victimes du stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ne recevrait son argent.

« J’étais tellement confus quant à la façon dont je me sentais exactement », a déclaré Bass. « Je pensais : ‘Comment as-tu pu mourir maintenant qu’il n’y a toujours pas de résolution ?' »

Pearlman a également fait face à des allégations d’inconduite sexuelle contre des membres du boys band. Les allégations ont été détaillées pour la première fois dans un article de Vanity Fair de 2007. Pearlman avait nié les allégations.

Pearlman est décédé le 20 août 2016. Bass a déclaré qu’il reconnaissait Pearlman pour sa carrière, malgré la fraude qui l’a financée.

« Il y a tellement de leçons de vie que vous apprenez des erreurs des autres, de vos erreurs », a déclaré Bass. « Cela m’a aidé à démarrer ma carrière. Il l’a financé. Je ne sais pas où je serais sans lui. Il faut donc lui accorder ce crédit. »

Il a exprimé des émotions similaires sur Twitter le jour de la mort de Pearlman :

« #LouPearlman serait décédé », a écrit Bass sur Twitter. « Il n’était peut-être pas un homme d’affaires intègre, mais je ne ferais pas ce que j’aime aujourd’hui sans son influence. RIP Lou ».

