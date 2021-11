Lance Bass révèle qu’il est lié à Britney Spears

Lance Bass a plus que la musique en commun avec Britney Spears ! L’ancien membre de NSYNC a appris qu’il était en fait lié au chanteur « Toxic » dans l’épisode de lundi de Ancestry’s 2 Lies & A Leaf alors qu’il apparaissait en tant qu’invité de l’émission avec son mari Michael Turchin. Personne n’aurait pu voir ce qui allait suivre lorsqu’on leur a demandé: « Quel parent éloigné inattendu fait partie de l’arbre généalogique musical de Lance? »

Compte tenu des choix de Spears, Faith Hill et Elvis Presley, Bass a deviné le roi du rock’n’roll. « J’espère vraiment que c’est Britney, mais il n’y a aucun moyen », a déclaré Bass. Turchin, quant à lui, a choisi la reine de la pop, mais les deux ont été choqués lorsqu’il a été révélé que Spears était en fait son sixième cousin, une fois enlevé. « Vous plaisantez j’espère? » Bass haleta. « Je me fiche de perdre parce que c’est incroyable ! »

« Je voulais découvrir que j’étais lié à la reine, il s’avère que je suis lié à la reine de la pop – et c’est encore mieux », a poursuivi Bass en s’ébranlant de la nouvelle. « C’est tellement fou, cependant, parce que j’ai l’impression qu’elle est ma petite sœur et pendant tout ce temps, elle a été ma petite cousine. » Cela a peut-être été une surprise, mais Bass a déclaré que la nouvelle qu’il était cousin de Spears « avait du sens », car ils sont nés à seulement une heure l’un de l’autre dans le Mississippi.

En regardant en arrière, Bass pouvait voir le lien. « Pour une raison quelconque, j’ai toujours eu l’impression que nous ressemblions à une famille, même lorsque nous étions enfants », a déclaré le musicien. Dans son interview avec Ancestry, Bass a poursuivi sa relation avec son collègue pop star, « Britney et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants, et quand je repense à quand nous étions sur la route ensemble, la chose que j’aimais le plus à son sujet, c’est qu’elle était tellement amusante. »

« C’est une personne très drôle et elle m’a tellement fait rire », a-t-il poursuivi à propos de leurs jours dans les années 90 et 2000 dans les mêmes cercles de divertissement. « C’est le genre de personne que vous regardez le film, et elle continue de vous pousser du coude comme ‘C’est qui ? Pourquoi ont-ils fait ça ?’ et je me disais ‘Je ne sais pas, nous regardons le même film.' »