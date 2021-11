Lance Bass veut voir Britney s’exprimer davantage si le conservatoire prend fin

Lire du contenu vidéo

Lance Basse veut voir plus de Britney Spears profiter de sa vie en public … quelque chose qu’il espère arrivera quand, et si, sa tutelle est dissoute.

Nous avons Lance et son mari, Michel Turchin, jeudi après-midi chez Wally’s à Bev Hills … et interrogé sur Britney retourner à Hollywood pour l’exposition Immersive Van Gogh Los Angeles. Elle est allée avec ses fils mercredi soir, et Lance pense que c’est un signe des choses à venir.

Le chanteur de *NSYNC dit qu’il lui manque de voir Britney sortir pour faire des choses amusantes… et il veut la voir plus en public. Bien sûr, elle a une énorme audience devant le tribunal la semaine prochaine, lorsque le juge pourrait décider de mettre fin à la tutelle.

Peut-être en prévision de cela, Lance révèle qu’il a déjà contacté Brit.

Comme vous le savez, Lance et Britney remontent à la fin des années 90, au début de leur carrière, et ils étaient coéquipiers chez Jive Records.

Souvenez-vous, des sources proches de Britney nous ont dit qu’elle peut-être jamais remonter sur scène et jouer est l’une des dernières choses qui lui viennent à l’esprit… mais Lance dit qu’il ne perd pas espoir.

On dirait qu’il a le pressentiment que le désir de Britney de se produire l’emportera le plus tôt possible – et il a déjà une réponse si elle veut un jour collaborer.