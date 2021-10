Lance la télévision 4K à moins de 300 euros grâce à cette aubaine d’Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De tous les téléviseurs bon marché en vente, peu atteignent le prix compétitif des systèmes TD de 45 pouces qu’Amazon a déclassés.

Ces dernières années, il est devenu plus que d’habitude de voir des offres sur les Smart TV de toutes sortes, des modèles les plus basiques aux autres haut de gamme, comme les OLED et les téléviseurs 8K.

Cela dit, de nombreux utilisateurs recherchent toujours l’équilibre parfait en termes de rapport qualité-prix, et on peut presque dire qu’il y en a un. Un exemple est le bonne affaire qu’Amazon a en ce moment dans un téléviseur 4K 45 » qui coûte seulement 298 euros.

Ce modèle de 45 pouces a Android comme système d’exploitation et également un son Dolby, entre autres caractéristiques qui le distinguent comme un excellent téléviseur intelligent à faible coût.

Il provient de l’espagnol TD Systems et en plus d’un prix très serré, il se vante également d’utiliser Android TV comme système d’exploitation, de Google et d’avoir accès à un répertoire d’applications inégalé dans le secteur.

C’est un téléviseur de base, bien sûr, mais il offre de bonnes fonctionnalités si votre budget n’en donne pas beaucoup plus, puisqu’il dispose de l’Ultra HD pour commencer, mais aussi du HDR et de certaines caractéristiques qui en font l’une des meilleures options bon marché du marché. .

Précisément, cette aubaine, parce qu’on peut l’appeler ainsi, intervient la même semaine où des prix records ont commencé à être observés dans d’autres modèles qui sont un peu plus chers, mais qui deviennent aussi progressivement moins chers.

C’est le cas de ce LG OLED 48″ qui est passé à 799 euros, un prix jamais vu auparavant.

De plus, les différents magasins se font concurrence pour offrir les meilleures conditions de livraison, et cela profite à l’utilisateur. PcComponentes, par exemple, vend le modèle OLED susmentionné avec la livraison gratuite, tandis qu’Amazon propose également livraison gratuite sur TD Systems pour 300 euros.

Dans le cas d’Amazon, il est également conseillé d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui non seulement accélère considérablement la livraison, mais vous permet également de profiter de votre tout nouveau téléviseur pour regarder la meilleure vidéo Prime. série pendant sa durée.

