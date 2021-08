Lance Lynn est expulsé du match pour avoir perturbé la revue

in

Droit Lance Lynn de la White Sox de Chicago est expulsé pour avoir perturbé l’examen autorisé effectué par les arbitres, dans le match contre le Athlétisme d’Oakland dans le Champ Taux garanti.

Le droitier capricieux Lance Lynn a été appelé par l’arbitre du troisième but pour l’examen de routine effectué à Grandes ligues, puisqu’il a été approuvé par le commissaire Rob Manfred.

Cet examen est en cours pour identifier l’utilisation de substances qui améliorent l’adhérence des lanceurs. De nombreux athlètes ont été en désaccord avec la façon dont les arbitres ont abordé la situation, mais la loi est la loi ! et il doit être rempli.

Aujourd’hui, lors de la réunion du Bas blancs et les Oaklands, après la fin de la quatrième manche où juste lynn Il avait fermé son travail jusqu’à présent, à la poursuite de sa 11e victoire, avec trois coups sûrs, trois buts sur balles, un point, quatre retraits au bâton et plus un circuit autorisé. Ce qui pour lui était sa dernière entrée est arrivé.

Calme de l'ancienne! 😓 Lance Lynn a été expulsé du match @Athletics après avoir retiré sa ceinture et l'avoir jetée sur le terrain après l'examen des arbitres après avoir terminé son travail en 4e manche.

L’arbitre du troisième but Nic Lentz a expulsé le droitier du match pour mauvaise conduite en lançant la ceinture qui régule son pantalon.

C’est ainsi que les releveurs devaient venir très tôt et Lance Lynn il a été le plus affecté de ne pas pouvoir remporter la victoire.

La vérité est quelque chose que nous devons ressentir car il est l’un des partants les plus constants de toute la Ligue américaine avec (10-3, 2,26 MPM avec 141 retraits au bâton en 123,2 manches lancées et un WHIP de 1,07.

