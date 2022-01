Lance Stephenson est là pour rester en NBA

Le fléau des positifs de Covid-19 qui dévaste de nombreuses équipes de la NBA a conduit à la nécessité d’embaucher de nombreux joueurs, même dans des contrats de 10 jours, avec de nombreux vétérans qui sont revenus dans la ligue pour essayer d’aider leurs équipes et gagner une place dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète.

Lance Stephenson a été l’un des gagnants, en l’occurrence avec une nouvelle étape dans Indiana Pacers, et la réalité est que l’escorte vétéran est là pour rester. Hier soir, il a soutenu, dans la mesure du possible, l’équipe d’Indianapolis, face aux Brooklyn Nets avec tous leurs joueurs vedettes, et est monté à 30 points avec une performance qui le rend digne d’un contrat plus long en championnat.

Lance Stephenson a terminé avec : 30 points

5 AST

12-19 FG

4-8 3P C’est son 2e match de 30 points de sa carrière. https://t.co/WVFwBz6ETz – StatMuse (@statmuse) 6 janvier 2022