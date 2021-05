Lance Stroll «a épuisé tous mes jokers» sur les bordures de Monaco

Lance Stroll craignait que son Grand Prix de Monaco ne soit terminé grâce au trottoir jaune du complexe de la piscine, mais sa chance était au rendez-vous.

Cette chicane est l’une des sections les plus difficiles de la piste que la Formule 1 a à offrir – l’entrée parfaite est nécessaire, il manque les barrières de quelques centimètres, mais la moindre brosse peut envoyer le pilote sur le trottoir de la saucisse jaune impitoyable.

Et comme Charles Leclerc l’a découvert en Q3, à partir de ce moment-là, la partie est généralement terminée.

Ainsi, lorsque Lance Stroll s’est retrouvé en l’air pendant un moment dans la course à cause de ce trottoir, il a lui aussi senti un moment un abandon – mais le Canadien s’est échappé avec son GP de Monaco toujours intact.

«J’étais assez bouleversé», se souvient Stroll, cité par Motorsport-Total.com.

«La première fois, je l’ai sauvé, mais la deuxième fois, je suis devenu assez dur à l’intérieur. Vous savez ce que c’est d’habitude. C’est pourquoi j’étais plutôt content.

«J’ai utilisé mes jokers là-bas.»

Aston Martin manque de performances jusqu’à présent en 2021 par rapport à ses rivaux de milieu de terrain McLaren et Ferrari, tandis que lors des dernières manches, Alpine avait également commencé à se retirer.

Mais Monaco a été un coup de pouce opportun pour Aston Martin alors que Sebastian Vettel franchissait la ligne P5, confortablement sa meilleure performance et résultat à ce jour avec l’équipe, tandis que Stroll passait de la P13 à une P8 qui payait des points.

Gagner cinq positions est tout un exploit à Monte Carlo, et Stroll a tenu à saluer la stratégie de son équipe pour avoir rendu cela possible.

«Nous avons juste eu une excellente stratégie aujourd’hui, le pneu dur a très bien fonctionné», a-t-il déclaré.

Le résultat de Stroll a été brièvement menacé car les stadiers ont ouvert une enquête sur le fait qu’il avait potentiellement franchi la ligne en sortant des stands. Les replays à bord ont montré que son pneu avant gauche le touchait à un moment donné.

En fin de compte, bien qu’aucune autre mesure n’ait été prise, et même si Aston Martin ne l’a pas informé de l’enquête, Stroll a déclaré qu’il avait toujours entendu parler de la sanction possible et a donc commencé à pomper en quelques tours rapides.

«J’en ai entendu parler depuis le cockpit, en fait, c’est pourquoi j’ai fait quelques bons tours. En fin de compte, j’avais environ 30 secondes de répit derrière moi. Une pénalité de 10 secondes aurait donc été supportable », a-t-il déclaré.

C’est une double arrivée dans les rues de Monaco! Un travail incroyable de Seb, Lance, de l’équipe des stands et de nos stratèges. Nous ne faisons que commencer. 💚 # MonacoGP pic.twitter.com/l4XXrBHq5H – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 23 mai 2021

Cela étant dit, la raison pour laquelle Stroll était si proche de la limite de sortie des stands était qu’Aston Martin le stimulait, cherchant à prendre l’avantage sur Esteban Ocon d’Alpine.

«J’avais entendu dire que nous étions dans un duel longue distance avec Ocon, donc je poussais», a-t-il expliqué.

«Je pensais déjà que c’était à la limite et puis nous avons fini avec six secondes d’avance sur lui.

Monaco est, bien sûr, une anomalie dans le calendrier de la Formule 1 et Stroll a donc clairement indiqué qu’Aston Martin devait s’améliorer davantage si elle voulait continuer à marquer des points de manière cohérente.

«Les autres sont très forts. Et nous avons évidemment profité du fait que d’autres personnes avaient des difficultés – Leclerc, Bottas, même Hamilton n’était pas là où il est habituellement », a déclaré le Canadien.

«Il faut encore des progrès de notre côté. Si nous voulons toujours terminer dans les points et nous battre aux avant-postes, nous devons encore faire certaines choses.

