Lance Stroll à quatre points de l’interdiction après la pénalité de Sotchi

Lance Stroll conservera la 11e place au Grand Prix de Russie malgré une pénalité de 10 secondes pour contact avec Pierre Gasly.

Alors que la pluie commençait à tomber sur l’Autodrom de Sotchi, les conditions sont devenues dangereuses et Stroll a été l’un des nombreux à découvrir alors qu’il partait et rejoignait la piste.

Ce faisant, bien qu’il soit entré en collision avec Pierre Gasly d’AlphaTauri, et malgré que les commissaires sportifs aient pris en compte les conditions et les pneus vieillissants de Stroll, ils ont tout de même déterminé qu’une pénalité était nécessaire.

Stroll reste en fait en P11 après son application, mais les deux points de pénalité également ajoutés à son total le portent à huit pour la période de 12 mois – à seulement quatre d’une interdiction de course.

“Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 18 (Lance Stroll), le conducteur de la voiture 10 (Pierre Gasly) et les représentants de l’équipe, ont examiné les preuves vidéo et ont déterminé que le conducteur de la voiture 18 était entièrement responsable de la collision avec la voiture 10 au virage 8 », ont déclaré les stewards.

« Bien que notant le témoignage du pilote de la voiture 18 selon lequel les conditions étaient extrêmement glissantes, d’autant plus qu’il était sur de vieux pneus durs, les commissaires sportifs ont déterminé qu’il était toujours de la responsabilité du pilote de s’assurer qu’après avoir quitté la piste à cause de ces dans les mêmes conditions, il a conduit de manière appropriée en les tenant compte lorsqu’il a rejoint et pris le virage suivant, étant donné qu’il y avait deux autres voitures à proximité.

Il y a également eu un contact pour Stroll avec son propre coéquipier Sebastian Vettel dans une dernière ligne droite dramatique jusqu’au drapeau à damier.

“C’était difficile, dommage que nous n’ayons pas marqué de points aujourd’hui”, a déclaré Stroll aux journalistes dans le paddock.

S’adressant au site Web d’Aston Martin, il a ajouté : « C’est vraiment dommage que le changement de temps nous ait coûté de fortes chances d’obtenir un bon résultat et beaucoup de points.

« Avec le recul, s’arrêter un tour plus tôt pour les intermédiaires aurait pu changer notre course, mais il est toujours difficile de juger quand les conditions évoluent.

“J’ai appelé pour que nous restions en dehors et que nous essayions d’aller jusqu’au bout, donc c’est à moi de jouer. C’est d’autant plus décevant que nous avons pris un excellent départ et que nous nous sommes hissés à la quatrième place dans ce qui a été une bataille vraiment agréable dans les premiers virages.

“Nous avons fait le dégagement sur George [Russell] plus tard, ce qui s’est bien passé, mais le deuxième relais sur le pneu dur a été rendu plus difficile par le train de voitures DRS devant, qui fait toujours mal aux pneus, puis il a plu.

« C’est devenu très glissant là-bas et je n’ai pas vu Sebastian à mes côtés. Nous apprendrons à partir d’aujourd’hui et passerons à la Turquie dans quelques semaines.