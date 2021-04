Lance Stroll: AM savait que les règlements feraient mal, mais pas autant

Avec les règles de 2021 conçues pour réduire les appuis, Lance Stroll dit qu’Aston Martin savait que cela ferait mal mais ne s’attendait pas à ce qu’il les frappe aussi fort.

La nouvelle réglementation de cette année régissant le plancher des voitures, dans lequel un petit morceau a été découpé juste devant les pneus arrière pour réduire l’appui, a eu plus d’impact sur les voitures à faible râteau que leurs rivales à râteau élevé.

Le terme râteau décrit l’attitude à piquer d’une voiture à râteau élevé, ce qui signifie que l’arrière de la voiture est nettement plus haut du sol que l’avant et que le râteau bas est le contraire.

Aston Martin et Mercedes dirigent tous les deux ce dernier.

Alors que toutes les équipes ont perdu leur appui et leur vitesse, Aston Martin et Mercedes ont perdu le plus.

Stroll dit qu’ils savaient que cela allait arriver, ils ne s’attendaient tout simplement pas à ce que ce soit si grave.

«Il est toujours difficile de prévoir à quel point vous allez être blessé», a déclaré Stroll san, cité par GPFans. «C’est un jeu relatif.

«Je pense que nous soupçonnions que tout le monde souffrirait des changements de réglementation, c’est comme ça pour tout le monde, mais quand nous sommes arrivés à la première course, nous avons vraiment vu que nous avons été beaucoup plus affectés que la compétition.

Il a ajouté: «Il y a une caractéristique entre les deux philosophies et il s’est avéré que nous avons perdu beaucoup de [downforce] charge par rapport aux wagons à râteau les plus élevés avec les modifications réglementaires C’est l’adhérence, et c’est le temps au tour. »

Aston Martin avait brièvement menacé de poursuites judiciaires concernant les nouvelles règles, le chef d’équipe Otmar Szafnauer se calmant après s’être entretenu avec la FIA.

Le Canadien a soutenu son équipe pour récupérer certaines de ces pertes, convaincu que les cerveaux d’Aston Martin trouveront des solutions au fil de la saison.

«C’est le début», a-t-il poursuivi. «Nous avons quelques idées de ce que nous pouvons faire pour améliorer notre offre. Je pense que cela a beaucoup de potentiel. L’année est encore jeune.

«Nous avons vu beaucoup de nos faiblesses à Bahreïn et les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer et nous améliorer.»

Stroll a marqué des points lors des deux premières courses de cette saison, 10e à Bahreïn et huitième à Imola. Son coéquipier Sebastian Vettel n’a pas encore réussi à se démarquer avec l’Aston Martin P6 dans le championnat des constructeurs.

